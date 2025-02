“A las madres no se les juzga por nada y qué bueno que le den ese regalo a su mamá en vida y no flores cuando ya ni esté”, “La honra a los padres es importante”, “Bendecida estás de por vida al cuidar y consentir a tus padres”, “Buena, Ale, por eso eres tan bendecida por Dios”, “Eres lo máximo, Ale”, “La vida te va a multiplicar con amor lo bonito que haces”, se lee.

Asimismo, Alejandra reafirmó que su prometido no acostumbra a publicar su día a día o logros en redes sociales: “Él es una persona que no le gusta mostrar nada porque él es así, no lo van a ver haciendo los realitys que yo hago, que un poco más me tomo foto yendo al baño, pero a Said no le gusta y hay que respetar eso”.