Al ser consultada al respecto,la exchica reality dejó en claro que no piensa juzgar a su madre, aunque admitió que, al ser una figura pública, sabe que debe lidiar con este tipo de cosas. “La famosa soy yo, deberían centrarse en mí, pero la verdad en este país no está regulado, es algo con lo que tengo que lidiar. No soy quién para juzgar a nadie, menos a mi familia”, dijo en ‘América Espectáculos’.