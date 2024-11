Alejandra Baigorria sigue más enfocada que nunca en lograr sus sueños y expandir sus empresas. Por eso, recientemente la exchica reality lanzó su primer perfume, una fragancia que lleva su nombre y que se une a los proyectos de la ‘Rubia de Gamarra’. Pese al éxito que ha tenido este lanzamiento, el perfumista Joaquín Cisneros tuvo fuertes críticas en contra del producto, algo que Alejandra no toleró y le respondió. ¿Qué le dijo?

Alejandra Baigorria defiende calidad de su perfume ante las críticas

La empresaria Alejandra Baigorria salió al frente en sus redes sociales para defender la calidad que tiene su perfume, luego de que Cisneros asegurara que se trataba de una fragancia de bajo rango, lo que hizo enfurecer a la influencer, al punto de advertir con tomar medidas legales en contra del perfumista.

"Estoy cansada, no del raje ni del hate, porque lo he tenido toda mi vida y peores cosas. A mí lo que me molesta es que un peruano sea el que hunda a otro peruano con un emprendimiento y es por eso que el Perú está así, porque siempre estamos mirando lo que hace el de al lado. Entonces, si al de al lado le va mejor, lo 'chanco' y gastas la energía en 'chancar' al de al lado en lugar de hacer mejor tu producto", dijo en un comienzo.

"Qué pena que un hombre que hace perfumes... que eso se llama competencia desleal, porque si tú eres profesional en algo y hundes a tu competencia, eso se llama competencia desleal, pero eso ya se va a ver en el juzgado. Las acciones legales, mis abogados, se están encargando", agregó.

Notoriamente molesta, Alejandra tildó de mentiroso a Joaquín Cisneros y aseguró que su producto se convirtió en el más vendido en Perú, superando incluso, a aquellos perfumes de renombre.

“¡Basta! Basta de querer chancar a otro para hacerte conocido tú. Basta de decir mentiras, yo no voy a dejar que nadie me pisoteé porque sí, esto es perfume, tiene duración larga y tengo todos los papeles que me respaldan ¿Saben lo que más le molesta? Que este perfume que ven aquí, hermoso, lindo y además que huele espectacular es el número uno de ventas en todo el país, sí, le gana a los mejores perfumes internacionales franceses, italianos, es por eso que a la gente le duele, le pica y te quiere hundir, pero lo siento, este perfume seguirá siendo el más vendido porque de eso me encargo yo y para eso trabajo todos los días y hago productos buenos”, sentenció.

“A ti que estás mirando, te invito a que lo pruebes y hagas una reseña real del producto, etiquétame, es un eau de parfum”, dijo finalizando su descargo.

¿Qué dijo el experto sobre el perfume de Alejandra Baigorria?

Joaquín Cisneros fue consultado en el programa ‘Todo se filtra’ por su opinión acerca del perfume de Alejandra Baigorria y este señaló que, si bien la estética del envase era llamativa, su calidad no lo sería.

“La presentación es buena. Es un empaque coqueto, que incluye un llavero decorativo, y estéticamente tiene detalles que parecen un diamante. Es atractivo a simple vista. Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad”, comentó.