Sin embargo, su evaluación de la fragancia fue menos favorable. A pesar de que el perfume afirma tener notas de vainilla y jazmín, Cisneros indicó que estas no logran activarse ni perdurar en la piel. “Dice ser agua de perfume, pero no lo es. Lo considero más como una colonia, porque se evapora muy rápido y no deja rastro del aroma. Ya no tengo el olor acá. No hay que vender cantidad, sino calidad”, sostuvo.