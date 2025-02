Melissa Klug no dudó en responder sobre el distanciamiento que tiene con Evelyn Vela, luego que esta diera una entrevista con Trome , además aclaró si este alejamiento no se debió a los comentarios que hizo sobre ella y Christian Cueva.

La chalaca habló ante las cámaras de ‘América hoy’ y sin pelos en la lengua aclaró las cosas. “Ay qué pereza, pero para aclararlo nada más, no fue por sus comentarios graciosos que se terminó nuestra amistad. Ella sabe perfectamente la verdad... en fin... Yo le escribí y le pregunté por su comentario desatinado, ella solo me respondió que fue ‘una broma’. Yo tengo la conversación, en fin, no fue por eso”, sentenció de manera tajante.