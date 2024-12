"Ya no voy a callar más, ya no, es hora de defenderme. Ya no puedo seguir tolerando más situaciones, porque yo por tratar de volver a mi vida cotidiana como corresponde, mantener este tipo de asuntos bajo la ley en mi entorno, porque yo confío mucho en la justicia peruana, todas las demandas que tengo, la única que yo le interpuse fue la de alimentos", dijo Eslava.

"Él me puso tenencia, su mamá me puso tenencia, el Estado se la rechazó y volvió a demandarme por régimen de visitas (y también por violencia psicológica, agregó Magaly)", sostuvo.

La popular 'Urraca' intervino y le preguntó: "¿Y tú nunca has demandado a tu ex por violencia psicológica?" y la actriz anunció que lo hará: "No, hasta ahora no, pero lo voy a hacer".