“Ella es actriz, mujer y peruana, llora, hace su acting y está enferma, no necesito pericia para saberlo, aunque la pedí”, escribió al periodista Samuel Suárez. “Ella con el contador que es su papá, lo robaron, no le pagaron las cuentas, ella tenía una deuda por enriquecimiento ilícito y firmaron un acuerdo porque yo le presté la plata para que ella pueda pagar. Obviamente con un acuerdo, que Julián cumplió y ella y su papá no”, se lee en su mensaje.

Asimismo, la progenitora del exintegrante de ‘Combate’ advirtió que, de quererlo, Yiddá Eslava podría ir presa, si su hijo Julián Zucchi la denuncia. “Si Julián la denuncia ella puede ir presa. Julián fue tibio por no querere denunciar a la mamá de sus hijos. Está loca, sí, tiene autismo, puede ser, pero es loca y mala y me hago cargo”, precisó.

En su cuenta de Instagram, María Laura Zucchi compartió capturas de pantallas de conversaciones que habría tenido su exnuera con Julián Zucchi y afirmando que no pensaba callar más sobre esta situación, pese a que le pueda traer consecuencias.

“¡Estoy muy cansada! ¡Es verdad, llegó el momento de decir todo! Si no lo hace Julián, lo voy a hacer yo”, se lee en uno de los mensajes. Mientras que en un video de cámaras de seguridad se podría ver un carro que vigila y toma fotos: “¿Esto será acoso? ¿Que te vengan a vigilar a tu casa? Puede que me arrepienta, pero ya está, todo lo que tenga lo voy a publicar así no pueda volver a entrar a Perú”, agregó.