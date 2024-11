Alejandra Baigorria se mantiene activa en redes sociales dándole todo el impulso a sus negocios. La empresaria no deja de trabajar para seguir alcanzando sus sueños, por lo que preocupó a sus seguidores al ausentarse durante el fin de semana. El último domingo, la novia de Said Palao reapareció para confesar la razón por la que no pudo publicar nada en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasó?

“Pero lo principal era que todo comenzó con una contractura durísima que me podía mover así, iba desde la cervical, toda esta parte, un estrés horrible. No podía dormir anoche, tuve que tomarme relajante muscular y encima anoche no había comido nada en todo el día porque tenía como ese malestar, no sé y toda la noche al baño. Me costaba pararme por la torticolis, la pasé fatal, no dormí nada todo el sábado, hoy día he dormido todo el día el domingo, no he comido nada, solamente tecito, una tostada y obviamente al baño”, añadió explicando sus malestares.