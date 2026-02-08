¿Cuánto ganará Bad Bunny por show en el Super Bowl?

Bad Bunny cobrará solo el pago mínimo sindical por el Super Bowl 2026. La NFL no paga millones, pero la exposición global puede disparar ventas y oportunidades.

La confirmación de Bad Bunny como artista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 desató una ola de expectativas globales. Sin embargo, más allá del impacto cultural y mediático del evento, una pregunta domina la conversación: ¿cuánto dinero recibirá realmente el cantante por presentarse en uno de los escenarios más vistos del planeta?

La respuesta suele sorprender. Pese a que el Super Bowl supera los 100 millones de televidentes solo en Estados Unidos y genera ingresos multimillonarios, el pago directo al artista principal es meramente simbólico.

El pago mínimo que reciben las estrellas del Super Bowl

Contrario a lo que muchos imaginan, Bad Bunny no cobrará millones por su presentación. De acuerdo con el convenio vigente del sindicato SAG-AFTRA, el artista solo recibirá el pago mínimo sindical, estimado en alrededor de 1.000 dólares por día.

Esta política es aplicada desde hace décadas por la NFL, que no paga honorarios elevados a los artistas del show principal. En su lugar, la liga cubre todos los gastos operativos: producción, escenografía, traslados, alojamiento, alimentación y logística para el intérprete y su equipo.

El contraste es evidente. En el Super Bowl 2020, la presentación de Jennifer Lopez y Shakira demandó una inversión cercana a 13 millones de dólares, destinados a tecnología, montaje y el trabajo de cerca de 3.000 personas.

Un antecedente reciente lo confirma: en 2024, Usher recibió 671 dólares por el show y aproximadamente 1.800 dólares por los ensayos, según Sports Illustrated.

La razón por la que los artistas aceptan cobrar tan poco

La clave está en la exposición. El Super Bowl no paga con cheques millonarios, pero sí con visibilidad global inmediata. Tras su actuación en 2018, Justin Timberlake registró un aumento del 534 % en sus ventas musicales ese mismo día. En 2017, Lady Gaga experimentó un crecimiento del 1.000 % en ventas digitales tras su show.

La NFL incluso intentó, en años anteriores, que los artistas pagaran por actuar. En 2015, nombres como Rihanna, Coldplay y Katy Perry recibieron esa propuesta. Perry la rechazó públicamente y declaró a Forbes: “Quiero poder decir que actué en el Super Bowl gracias a mi talento y mi mérito”.

Desde entonces, la práctica se mantiene: la liga no cobra, pero tampoco paga más allá del mínimo sindical, incluso a leyendas como Beyoncé, Prince, Madonna, Michael Jackson o Paul McCartney.

Bad Bunny, cultura latina y un impacto que va más allá del dinero

Para Bad Bunny, el escenario del Super Bowl representa algo más que una cifra en dólares. En la previa del evento, el artista aseguró que su objetivo es mostrar “mucha de mi cultura” ante una audiencia mundial.

Su presencia llega además respaldada por el reconocimiento obtenido en los Grammy Awards 2026, donde su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS fue destacado, reforzando el momento clave de su carrera.