¡12 HORAS SIN AGUA! Sedapal confirma corte este 4 de marzo: estos son los distritos afectados

Vidente revela que Adrián Villar saldría de la cárcel en 3 meses, pese a los 9 meses de preventiva: “El juez está comprado”

Según la vidente, un juez “habría sido comprado” para que Adrián Villar salga de la cárcel en solo 3 meses y no cumpla los 9 meses de prisión preventiva.

    Vidente revela que Adrián Villar saldría de la cárcel en 3 meses, pese a los 9 meses de preventiva: "El juez está comprado"
    Vidente lanza polémica predicción sobre el caso de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano. | Composición Wapa
    Vidente revela que Adrián Villar saldría de la cárcel en 3 meses, pese a los 9 meses de preventiva: “El juez está comprado”

    ¿Cambio de rumbo? El caso de Adrián Villar ha estado en el centro de la polémica tras recibir 9 meses de prisión preventiva por el atropello que le quitó la vida a la deportista Lizeth Marzano. Sin embargo, una conocida vidente sorprendió al lanzar una polémica predicción. Según sus cartas, el futuro del conductor daría un giro inesperado y podría recuperar su libertad en apenas tres meses, lo que ha generado reacciones y debate en redes sociales.

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Vidente lanza polémica predicción sobre Adrián Villar

    Después de una larga lucha de la hermana de Lizeth, Gino Marzano, junto a su abogado y con las pruebas que evidencian lo sucedido, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el joven de 21 años, Adrián Villar Chirinos. En medio de esta noticia, diversos medios se han pronunciado, entre ellos el programa 'Chimi Churri'.

    Durante la transmisión del espacio televisivo, la productora del programa decidió consultar a la tarotista sobre qué podría ocurrir con Adrián Villar tras conocerse la medida de prisión preventiva en su contra. Luego de interpretar sus cartas, la vidente sostuvo que el joven no cumpliría los nueve meses dictados por el juez, pues —según su lectura— recuperaría su libertad antes de que se cumpla el plazo establecido.

    "Aquí lo veo a él, miren el número, un 3, yo lo veo a él 3 meses, se va a poner a estudiar, sale estudiando, y sí, la familia sale celebrando porque solo le han dicho que en 3 meses sale de ahí. En 3 meses dará un vuelco su caso. Sí (está todo orquestado), veo a un juez a favor de él. Es un juez que ya está comprado", aseguró la vidente Noelia.

    Hermana de Angie Arizaga conmueve al contar que lucha contra dura enfermedad: "Días complicados y dolorosos"

    Asimismo, la tarotista afirmó que Marisel Linares estaría brindándole apoyo a su hijastro para que logre recuperar su libertad. "Por eso sale tranquilo y hasta sonriente, la familia está celebrando. Sobre todo veo celebrando a la periodista. Han habido dos mujeres importantes que la han ayudado a ella con todo esto y con el juez", agregó.

    Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia tras prisión preventiva

    Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina la noche del miércoles, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, señalado como responsable de la muerte de la joven deportista.

    “Es una suma de sentimientos. La verdad es que creo que hemos logrado, todos juntos, a nombre de mi hermana... Agradezco al estudio Mendoza Herrera y a todos los abogados, a las familias, a tu equipo de reporteros, a la prensa, a los medios que han tenido interés”, expresó visiblemente conmovido.

    Asimismo, Gino Marzano señaló que el caso de su hermana podría sentar un precedente y confesó que, tras la muerte de Lizeth, esta sería la primera noche en la que finalmente podrá dormir tranquilo.

    Vidente revela que Adrián Villar saldría de la cárcel en 3 meses, pese a los 9 meses de preventiva: “El juez está comprado”
