Según la vidente, un juez “habría sido comprado” para que Adrián Villar salga de la cárcel en solo 3 meses y no cumpla los 9 meses de prisión preventiva.

¿Cambio de rumbo? El caso de Adrián Villar ha estado en el centro de la polémica tras recibir 9 meses de prisión preventiva por el atropello que le quitó la vida a la deportista Lizeth Marzano. Sin embargo, una conocida vidente sorprendió al lanzar una polémica predicción. Según sus cartas, el futuro del conductor daría un giro inesperado y podría recuperar su libertad en apenas tres meses, lo que ha generado reacciones y debate en redes sociales.

Vidente lanza polémica predicción sobre Adrián Villar

Después de una larga lucha de la hermana de Lizeth, Gino Marzano, junto a su abogado y con las pruebas que evidencian lo sucedido, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el joven de 21 años, Adrián Villar Chirinos. En medio de esta noticia, diversos medios se han pronunciado, entre ellos el programa 'Chimi Churri'.

Durante la transmisión del espacio televisivo, la productora del programa decidió consultar a la tarotista sobre qué podría ocurrir con Adrián Villar tras conocerse la medida de prisión preventiva en su contra. Luego de interpretar sus cartas, la vidente sostuvo que el joven no cumpliría los nueve meses dictados por el juez, pues —según su lectura— recuperaría su libertad antes de que se cumpla el plazo establecido.

"Aquí lo veo a él, miren el número, un 3, yo lo veo a él 3 meses, se va a poner a estudiar, sale estudiando, y sí, la familia sale celebrando porque solo le han dicho que en 3 meses sale de ahí. En 3 meses dará un vuelco su caso. Sí (está todo orquestado), veo a un juez a favor de él. Es un juez que ya está comprado", aseguró la vidente Noelia.

Asimismo, la tarotista afirmó que Marisel Linares estaría brindándole apoyo a su hijastro para que logre recuperar su libertad. "Por eso sale tranquilo y hasta sonriente, la familia está celebrando. Sobre todo veo celebrando a la periodista. Han habido dos mujeres importantes que la han ayudado a ella con todo esto y con el juez", agregó.

Hermano de Lizeth Marzano se pronuncia tras prisión preventiva

Gino Marzano, hermano de Lizeth Marzano, se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina la noche del miércoles, luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, señalado como responsable de la muerte de la joven deportista.

“Es una suma de sentimientos. La verdad es que creo que hemos logrado, todos juntos, a nombre de mi hermana... Agradezco al estudio Mendoza Herrera y a todos los abogados, a las familias, a tu equipo de reporteros, a la prensa, a los medios que han tenido interés”, expresó visiblemente conmovido.