Tragedia en Real Plaza Centro Cívico: bebé de 7 meses fallece tras caer del segundo piso del concurrido centro comercial

Pamela Franco la rompió en aniversario de Los Caribeños: así le fue a la cantante

Pamela Franco deslumbró en el aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, cautivando a más de diez mil asistentes con sus interpretaciones.

    La cantante brilló al interpretar éxitos como 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que resonaron entre el público, quienes elogiaron su talento y carisma en redes sociales.
    La cantante Pamela Franco alborotó al público en el reciente aniversario de Los Caribeños de Guadalupe, pues miles de personas cantaron y bailaron sus éxitos; siendo la invitada con mayor impacto en dicho concierto.

    Con un impactante vestido rojo, Pamela Franco hizo delirar a más de diez mil personas que abarrotaron las instalaciones del Club Lawn Tennis de Jesús María, cuando interpretó sus éxitos 'Dile la verdad' y 'Mil amores', que se han convertido en himnos para el público.

    PUEDES VER: Hija de Christian Domínguez LLORÓ DESGARRADORAMENTE tras ver que su papá pedía PERDÓN a Karla y no a ella

    En las redes sociales, el público ha destacado la participación de Pamela Franco en dicho aniversario señalando su enorme presencia en el escenario, su talento vocal, carisma y destacando su interpretación en cada canción.

    "Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos", comentó Pamela Franco.

    La carrera como solista de Pamela Franco se encuentra muy consolidada, pues sigue recorriendo el país e imponiendo éxitos musicales que se han convertido en los más escuchados por el público.

    Entre sus éxitos más destacados figuran 'Dile la verdad' con 41 millones de reproducciones en YouTube, 'Amigos, simplemente amigos' con 12 millones de reproducciones; 'Cervecero' con 7.6 millones de reproducciones.

    Pamela Franco la rompió en aniversario de Los Caribeños: así le fue a la cantante
