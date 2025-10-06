Lisandra Lizama se divorció de Mauricio Diez Canseco: "Le deseo que le vaya bien y sea feliz"

La cubana Lisandra Lizama contó que concilió con el empresario Mauricio Diez Canseco y llegaron a un acuerdo muy pacífico.

Lisandra Lizama confirma su divorcio con Mauricio Diez Canseco tras dos años y medio de matrimonio. La actriz se siente en paz tras firmar el acuerdo de separación.

La actriz cómica y cantante cubana Lisandra Lizama contó que ya se encuentra divorciada del pizzero Mauricio Diez Canseco, tras haber tenido una conciliación y que ambos se encuentran en paz.

"Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencor y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz. Me siento bien de que hayamos llegado a un acuerdo súper pacífico", reveló Lisandra Lizama en el podcast 'Chauca con Ch'.

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se casaron en abril del 2022 en Cuba y semanas después lo hicieron en Lima. Sin embargo, el romance duró pocos meses y decidieron separarse.

En dicha entrevista, la artista cubana aclaró que se casó enamorada y que sentía lo mismo de Mauricio Diez Canseco. "Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho", añadió.

Finalmente, contó que actualmente ha iniciado un nuevo romance con otro peruano, a quien calificó como cariñoso y trabajador.