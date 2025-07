Alejandra Baigorria volvió a encender las redes sociales con unas contundentes declaraciones en defensa de la tiktoker Zully , luego que Carlos Cacho criticara su imagen en el programa 'América Hoy'. El estilista mostró el “antes y después” de la influencer, generando una ola de comentarios negativos. Pero la empresaria no se quedó callada y lo enfrentó sin filtros desde su salón de belleza.

“Pero es que ya su salón está fuera de tendencia” , comentó Baigorria durante una transmisión en vivo en Kick, dejando entrever que los comentarios de Cacho estarían motivados por una herida al ego profesional. Según ella, el estilista se habría molestado porque Zully no asistió a su centro estético.

Zully, por su parte, aclaró que nunca respondió a la invitación que Cacho le hizo porque simplemente no se percató del mensaje. Tras conocer esta versión, Alejandra redobló la apuesta y lanzó una frase que dejó clara su postura:

“Pues porque no estás en tendencia, no te responde (…) la próxima vez, si quieres opinar, zapatero a tus zapatos”.