Luego que el presentador deportivo Paco Bazán se enfrentó durante su programa con la periodista Luisa Elena Pinto por llamarla ‘cumbiambera’ a su pareja Susana Alvarado , la presentadora del mismo canal, Magaly Medina , no dudó en criticarlo por su desproporcionada reacción. Pero ahí no acabó todo, sino que la integrante de Corazón Serrano también recibió en lo suyo.

No se guardó nada. Tras difundirse las imágenes del tenso momento que protagonizó Paco Bazán durante una entrevista en el programa digital 'Ni loco, ni santo', la conductora de ATV no dudó en reaccionar con firmeza. Recordó al exarquero que su pareja sentimental forma parte de la agrupación Corazón Serrano , pero que su nombre aún no resuena por sí solo en el medio. Sin filtros, aprovechó la ocasión para lanzar duras críticas tanto a él como al equipo del streaming, dejando claro que no iba a dejar pasar por alto lo ocurrido.

"No es que ella se haya hecho conocida y el mundo la reconozca como una cantante talentosísima. Ella es una voz más del grupo. Que cada uno baile un poquito más o menos, no quiere decir que una sobresalga más que la otra. Todas forman parte de una delantera, de una agrupación grande. Ella es una rueda más de ese coche que se llama Corazón Serrano", le recordó Magaly Medina.

Asimismo, indicó que si Susana Alvarado tiene temas exitosos, no es por mérito propio: "Él dice que ella es conocida, que tiene millones de vistas en su última canción. No, esos millones son de Corazón Serrano, no lo olvides, no te desubiques. (...) A esa, tu noviecita la cumbiambera, todavía le falta mucho pan por rebanar. A ella aún no la conoce nadie", dijo.