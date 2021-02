Arturo Caballero desmintió que Yahaira sea ‘la patrona’ de su salón de belleza

Arturo Caballero ganó popularidad por su sonado romance con la empresaria Alejandra Baigorria, ahora nuevamente está en el ojo de tormenta por ser vinculado con la cantante Yahaira Plasencia, pero este no dudó en responder en una entrevista sobre ella.

El también empresario descartó que haya iniciado un romance con la cantante, pero resaltó varias cualidades de la artista, así lo expresó para el diario Trome.

Ante la consulta sobre los supuestos coqueteos con la salsera indicó que solo es amigo de la artista. “(…) tenemos amigos en común. Ella es una chica muy linda, talentosa y trabajadora”, comentó.

Asimismo, Caballero no dudó en responder tajantemente que solo son amigos y que la relación amical es buena.

Por otro lado, criticó los comentarios que consideró maliciosos de Melissa Paredes, al decir que “Yahaira se cree ‘la patrona’ de su salón de belleza”.

Arturo no dudó en descartar esos comentarios. “… qué feo es opinar o comentar solo para hacer daño… sin saber de lo que estás hablando”, expresó.

Alejandra Baigorria no le importa supuesto de romance de su expareja con Yahaira

La chica reality, Alejandra Baigorria afirmó que no les da importancia a los rumores de romance entre Arturo Caballero, expareja, y Yahaira Plasencia porque está pasando por un momento muy pleno en la vida.

“Cuando uno supera algo en la vida, ya no importa. Estoy feliz, viviendo mi momento, lo que haga el mundo entero no me interesa, mientras que no me afecte y, la verdad, eso no me afecta. Les deseo la felicidad, paz y amor, que encuentren el amor, todo el mundo que encuentre el amor y sean muy felices”, dijo la rubia en ‘América espectáculos’ y recalcó que tiene una buena relación con la salsera.