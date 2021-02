Yahaira Plasencia responde si inició una relación con Arturo Caballero

Luego que se le especulara una relación con Arturo Caballero, expareja de Alejandra Baigorria, Yahaira Plasencia rompió su silencio y aclaró que está soltera. Sin embargo, dio detalles de su amistad con el empresario.

“Sí lo conozco, somos amigos y me cae súper bien. Es un amigo nuevo", señaló la joven.

"Tenemos amigos en común, por eso que también hemos hecho una bonita amistad, pero lo conozco poquísimo tiempo y está naciendo una bonita amistad”, acotó la cantante, quien señaló el público se enterará si llega a iniciar una relación.

“Si por ahí me gusta alguien, pues se van a enterar. Estoy soltera, tengo 26 años, déjenme vivir”, resaltó la salsera.

El nombre de Arturo Caballero se hizo conocido tras mantener una relación con Alejandra Baigorria, con quien estuvo dos años y medio.

En una entrevista, el empresario indicó que tiene un bonito recuerdo del romance y que la razón de su ruptura siempre será algo personal.

“Fue un momento bonito de mi vida y mantengo buenos recuerdos”, dijo Arturo en su momennto.

“¿Por qué terminamos? Esto siempre, como lo converso con Ale, esos temas personales se queden entre ella y yo. Fue de mutuo acuerdo la separación, todo terminó bien y creo que terceros siempre van a sobrar”, acotó.

Magaly Medina responde a Yahaira Plasencia: "Jamás le pasé franela"

Magaly Medina no toleró que Yahaira Plasencia afirmara que cuando la entrevistó, “le paso franela”. Ante ello, la periodista usó su programa de televisión para rechazar estas declaraciones y pedirle pruebas de lo que afirma.

“Y lo digo así porque yo nunca respondo, no digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo. Cuando me tienen al frente pasan la franela y no dicen absolutamente nada”, dijo Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram.

¿Qué respondió Magaly Medina a Yahaira Plasencia?

Magaly Medina aclaró que durante su entrevista a la salsera jamás fue “sobona, sólo educada con su entrevistada”.

Asimismo, señaló que no se siente aludida, pues, no “le pasó la franela” cuando la tuvo en frente. “Que me muestre alguien un video que yo le he dicho que canta espectacular. Cuando la he tenido acá la hice sentir cómoda, pregunté temas incómodos pero ella no quiso responder”, señaló.