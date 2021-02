Magaly Medina responde a Yahaira Plasencia: "Jamás le pasé franela"

Magaly Medina no toleró que Yahaira Plasencia afirmara que cuando la entrevistó, “le paso franela”. Ante ello, la periodista usó su programa de televisión para rechaar estas declaraciones y pedirle pruebas de lo que afirma.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia señaló, a través de una transmisión en vivo, que muchas personas la criticas, sin embargo, cuando la tienen enfrente "le pasan franela".

Esto, luego que le preguntaran sobre Magaly Medina y sus críticas por haber ingresado a Esto es Guerra, cuando semanas antes había hablado de su internacionalización.

“Y lo digo así porque yo nunca respondo, no digo absolutamente nada, pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo. Cuando me tienen al frente pasan la franela y no dicen absolutamente nada”, dijo Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram.

¿Qué respondió Magaly Medina a Yahaira Plasencia?

Magaly Medina aclaró que durante su entrevista a la salsera jamás fue “sobona, sólo educada con su entrevistada”.

Asimismo, señaló que no se siente aludida, pues, no “le pasó la franela” cuando la tuvo en frente. “Que me muestre alguien un video que yo le he dicho que canta espectacular. Cuando la he tenido acá la hice sentir cómoda, pregunté temas incómodos pero ella no quiso responder”, señaló.