Yahaira responde a Magaly y hace fuerte aclaración sobre Jefferson Farfán

Cansada de los ataques de Magaly Medina, Yahaira Plasencia no dudó en responder a sus seguidores cuando le preguntaron sobre la conductora de TV. Durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la cantante señaló que estaba molesta con la situación.

Cabe indicar que la periodista criticó a la artista por ingresar a Esto es Guerra cuando supuestamente tenía planes de internacionalizar su carrera.

“Yo sí quiero decir algo porque a mí sí me molesta cuando dicen que ‘ella todo lo que ha logrado, lo ha logrado por tal persona’”, señaló la cantante.

De esta manera, la joven resaltó que no ha recibido la ayuda de nadie para surgir en su carrera. “Yo trabajo desde que tengo uso de razón, yo he sido muy conocida en el ambiente de la música antes de hacerme conocida por mi expareja a nivel nacional”, refiriéndose a Jefferson Farfán.

Yahaira Plasencia se refirió a Jefferson Farfán

La salsera resaltó que no es necesario tener un hombre al costado para lograr sus objetivos.

“Mucha gente tiene en la cabeza que con un hombre al lado puedes lograr muchas cosas y no es así, esa mentalidad mediocre la tienen unas cuantas personas que se llenan la boca en hablar y decir cosas que no son. Y lo digo así porque yo nunca respondo, nunca digo absolutamente nada pero ya me tienen harta que estén hablando de mí todo el tiempo y cuando me tienen al frente pasan la franela y no me dicen absolutamente nada”, resaltó.

“Soy Yahaira Plasencia antes de, con y después de, así que ya basta de tanta mentira, de estar denigrando a cada rato”, acotó.