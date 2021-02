Farfán afirma que le prestó su ropa a Forsyth y nunca se la devolvió

¿Qué pasó? A comienzos de la pandemia, los futbolistas de la selección del Perú, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, tuvieron distintas conversaciones por videollamada.

Y en una de ellas, la ‘Foquita’ reveló un detalle del exfutbolista George Forsyth. Esta conversación se acaba de volver a viralizar en Twitter y generó muchos comentarios.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre George Forsyth?

El deportista le contó a Guerrero que su excompañero le pidió ropa prestada para sacar algunos modelos para su nueva marca, pero Forsyth jamás la devolvió.

“Lo que pasa es que una vez, puso su marca de ropa y yo estaba en La Molina y fue a mi jato ‘causa’, y se llevó como dos maletas de ropa para sacar sus modelos. O causa, hasta ahorita estoy que lo espero a mi compare. Hasta ahorita no me devuelve mi ropa. ‘Oe’ loco Forsyth, mándame mi ropa por favor. Se llevó como dos maletas compare’.

Si el alcalde, el alcalde, ese mismo, hasta ahorita no me devuelve mi ropa. Denúncienlo. Él tenía su marca de ropa pe’ y fue a mi casa para sacar unos modelos y le dije ‘yo loco, de ahí me lo mandas cuando puedas’”, mencionó Jefferson Farfán mientras Paolo Guerrero no podía parar de reír.

¿Qué dijo George Forsyth?

George Forsyth tuvo una entrevista con RPP (aún era alcalde de La Molina) y entre risas mencionó que iba a denunciar a Farfán:

“Me han pasado diferentes fotos y voy a denunciar al ‘negrito’ por difamarme de esa forma”, reveló.

“(Jefferson Farfán) Es un gran amigo y se le estima mucho igual que a Paolo (Guerrero). Lo bueno es que se estén cuidando”, añadió.

Al parecer todo se trataría de una broma, o quizá una divertida anécdota entre ambos futbolistas.