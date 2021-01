Jefferson Farfán habló de Melissa Klug al referirse sobre su hijo mayor

Jefferson Farfán, integrante de la selección peruana, se refirió a Melissa Klug cuando le consultaron sobre su hijo mayor, Adriano. Esto lo hizo durante la entrevista que le realizó la periodista deportiva, Alexandra Hörler.

El deportista indicó que Adriano, su hijo mayor hombre, ya entró a la edad de la adolescencia y hay que saber encaminarlo.

“Adriano es una bala, tiene 12 años, pero es un niño al que le hablo mucho, hay que darle su espacio”, respondió Jefferson Farfán.

Asimismo, Farfán mencionó que Adriana tiene a su mamá, o sea Melissa Klug, quien también hace una excelente tarea en su educación. Claro, que no nombró el nombre de la empresaria.

“Tiene a su mamá y siempre hay que estar detrás de él y lo corrige obviamente cuando hace las cosas mal”, agregó.

Jefferson Farfán habló de su papá

Durante la entrevista lo que sorprendió fue que el futbolista habló sobre su padre, que como se recuerda no fue exponer su imagen en su película autobiográfica.

“De mi papá no tengo nada malo que decir, lo respeto mucho, a pensar que obviamente ha habido dificultades en algún momento”, sostuvo el deportista.

Por otro lado, Farfán expresó que su padre nunca le pedido nada o se acercado a él por algún interés.

“Me lo cruzo, no lo veo seguido obviamente. Yo rescato mucho de él que no se me ha acercado a querer incomodarme, decirme o pedirme algo, obviamente él mantiene una distancia que la respeto”, agregó.