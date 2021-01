Jefferson Farfán sobre su papá: “Él mantiene una distancia que la respeto”

El seleccionado Jefferson Farfán sorprendió al hablar de su progenitor, en una entrevista con la periodista Alexandra Hörler.

Cabe recordar, el futbolista en su película biográfica, prefirió que la imagen de su padre no sea expuesta en la pantalla grande. Todo lo contrario con su madre, la mujer que lo apoyó durante todo su crecimiento profesional.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre su padre?

“De mi papá no tengo nada malo que decir, lo respeto mucho, a pensar que obviamente ha habido dificultades en algún momento”, sostuvo el deportista.

Además, el jugador resaltó que su papá nunca le ha pedido algo, ni acercado a él con otro interés. Actualmente, ambos se han visto pero, no con frecuencia.

“Me lo cruzo, no lo veo seguido obviamente. Yo rescato mucho de él que no se me ha acercado a querer incomodarme, decirme o pedirme algo, obviamente él mantiene una distancia que la respeto”, agregó.

Además, el futbolista reconoció que su talento con el balón, viene también por parte de su familia paterna: “Yo creo que los genes para el fútbol vino de ambas partes, de la parte de Farfán y Guadalupe. Toda mi familia es muy futbolera. Se hizo una fusión ahí y he salido yo, mejorado. Con mi papá, como te digo, tengo una buena relación cada vez que nos vemos y la relación es muy chévere”.

¿Quién es el papá de Jefferson Farfán?

El nombre del papá de Jefferson Farfán es Luis Farfán, exfutbolista que no estuvo presente en la infancia del ex jugador del Lokomotiv de Moscú.