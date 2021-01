Alexandra Hörler responde a comentario machista de Rodrigo tras entrevista con Farfán

Alexandra Hörler rompió su silencio luego de escuchar los comentario de Rodrigo González sobre su entrevista con el futbolista Jefferson Farfán.

Alexandra Hörler en Twitter respondió a Rodrigo González

La periodista utilizó su cuenta de Twitter para dejar un contundente mensaje sobre el machismo que se manifestó durante el programa de Rodrigo.

La joven lamentó que el conductor de espectáculos insinúe situaciones sobre ella y el deportista, siendo una situación que no hubiera pasado si el entrevistador fuera varón.

“Acabo de ver lo que insinúa @rodgonzalezl sobre mi entrevista a Farfán, diciendo que obviamente de ahí nos iremos a hacer algo, (al corner con la Horler) y soltar frases en doble sentido. ¿Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría no?”, indicó en su red social.

“¿Pero por ser mujer me toma con un pedazo de carne en oferta que está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? ¿O por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y que se me respete?”, enfatizó.

Ante la publicación, Alexandra recibió varios comentarios de apoyo:

"Harta de que nosotras, las mujeres que nos apasiona el fútbol, tengamos que soportar este tipo de comentarios desatinados" y "Está en todo su derecho si se siente ofendida de solicitar una disculpa, ánimos Alexandra, vales mucho, ya no hagas caso a los ataques, mañana será otro día para que les demuestres que se equivocan".