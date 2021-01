Candidata al Congreso del partido de George Forsyth patea a perro en local de campaña

En Huánuco, una candidata al Congreso de la República por Victoria Nacional, partido con el cual George Forsyth busca llegar al sillón presidencial en las próximas Elecciones Generales 2021, fue grabada cuando patea a un perro que la seguía dentro de su local partidario.

En imágenes difundidas en las redes sociales, se aprecia cómo el animal se acerca amigablemente a la aspirante a una curul, sin embargo, ella solo atina a darle un puntapié en busca de alejar al can.

Tras golpear al perro, la mujer hace gestos para que lo retiren del lugar, ubicado en el distrito de Llata. Ella pretendía sentarse para presentar su lista parlamentaria en la provincia de Huamalíes, región de Huánuco.

La maltratadora de animales, como fue bautizada por los usuarios, fue identificada como Ana Huanca, quien negó cualquier agresión al perro e incluso afirmó que era su mascota.

“De ninguna manera puedo agredir a ningún animal ni a una persona. Ha sido un caso fortuito, yo estaba ingresando, justo levanto mi pie para dar el siguiente paso y el perrito se metió. Es mi mascota, seguramente me vio y corrió. Es mi mascota, qué le voy a pegar a mi mascota”, justificó la candidata.

Ante las imágenes, las redes sociales condenaron a la candidata al Congreso. “Quien no trata bien a los animales no puede ser buena persona”, comentó una usuaria. “Hay actitudes que desnudan el alma, definitivamente no votaría por ella”, comentó otro.