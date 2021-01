Keiko Fujimori de ser electa: “Indultaría a mi padre y prefiero decirlo abiertamente”

Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, se refirió a la situación de su padre, el exmandatario Alberto Fujimori, y dijo que, de ser elegida presidente del Perú, este quedaría en libertad.

"Confiaba en que la libertad de mi padre se iba a dar a través de la vía legal o judicial y de la vía constitucional, pero después de todo lo que hemos visto y pasado, yo creo que ya es suficiente lo que ha vivido mi padre", comentó.

"Después de lo que nos ha tocado vivir estoy a favor de un indulto a mi padre y prefiero decirlo así abiertamente, como lo dije abiertamente cuando estuve en contra y defendí una salida legal. (De ser presidenta) Sí indultaría a mi padre. (De no serlo), le pediría al nuevo presidente que lo indulte, también", comentó.

La presidenta del partido Fuerza Popular realizó estas declaraciones a Cuarto Poder, donde explicó abiertamente que su padre merece quedar en libertad.

En la misma entrevista, le pidió al 63 % de la población que no le cree o que no votaría por ella que la escuchen, que no todo lo que dicen de ella o de sus acciones es verdad. Además, que los errores que hubo en la bancada de Fuerza Popular en el periodo 2016-2021 no son el reflejo de su partido.

“Es verdad que Fuerza Popular cayó en el círculo vicioso de la confrontación y eso impidió que se pudieran hacer muchas más cosas que se tenían planificado. Eso lo reconozco, fue un error, pero creo que uno aprende de esos errores y de los momentos difíciles que a mí en lo personal me ha tocado vivir”, aseveró.