Martín Vizcarra sobre conferencia de Francisco Sagasti: “Ha generado innumerables memes”

Este viernes, el expresidente y actual candidato al Congreso, Martín Vizcarra, realizó un en vivo en Facebook para brindar sus conclusiones sobre la criticada conferencia de prensa del actual mandatario Francisco Sagasti en relación a las acciones de su gobierno frente a la segunda ola de contagios por COVID-19.

Para Vizcarra Cornejo, la conferencia del jefe de Estado no fue clara y ha generado confusión en la población, es por ello los "innumerables memes en redes sociales".

“Ha habido una serie de errores en la comunicación que ha tenido el gobierno para explicar estas medidas que ha generado muchas críticas, ha generado innumerables memes respecto a la comunicación del presidente sobre la situación del país frente a la situación en la que nos encontramos”, comentó.

"Hay que llamar la atención de los problemas de comunicación y hay que corregirlos, pero no hagamos escarnio de ello, porque queremos un gobierno que comunique bien. Si tenemos medidas y la gente no sabe cuales son, no sabe cómo respetarlas, cómo aplicarlas, entonces no van a tener efecto esas medidas”, añadió.

El exjefe de Estado aprovechó la gran cantidad de personas que lo visualizaban por Facebook para poder explicar el mensaje del presidente Sagasti y pedir al Gobierno la reincorporación de las Fuerzas Armadas y personal de salud para frenar la segunda ola de COVID-19.

Por otro lado, el exmandatario pidió unión al interior del Ejecutivo, puesto que los ministros de Salud y Economía y Finanzas se contradijeron al señalar si existe un rebrote o una segunda ola de contagios en el Perú.

“Otra cosa que no podemos permitir es que hayan diferencias al interior del gobierno entre lo que propone la ministra de Salud (Pilar Mazzetti) y lo que propone el ministro de Economía y Finanzas (Waldo Mendoza) (acerca del término rebrote o segunda ola). Cada quien quiere ver lo propio, pero se tienen que buscar consensos para ver lo mejor en bien del país”, mencionó.

Asimismo, el candidato congresal indicó a la población estar atentos a lo que realiza el Gobierno actual y la relación que tiene con el Partido Morado, así como mantener los cuidados sanitarios respectivos ante la llegada de la nueva variante británica del virus al país.