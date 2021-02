Alejandra Baigorria sorprende al hablar de su expareja y Yahaira Plasencia

Alejandra Baigorria se refirió a Yahaira Plasencia y su expareja Arturo Caballero. Como se sabe, la salsera fue involucrada con el empresario. Sin embargo, fue la propia cantante quien desmintió dicho rumor e indicó que solo son amigos.

Asimismo, señaló que si llegara a tener una relación, el público se enteraría.

Mientras tanto, Alejandra Baigorria fue abordada por América Espectáculos para ser consultada sobre el tema. "A mi no me tiene que parece, le tiene que parecer a ellos dos", indicó tajante.

La rubia indicó que es un tema pasado, por lo que prefiere no opinar.

"A mi no me tiene que parece, le tiene que parecer a ellos dos. Soy una persona que cuando superas algo, ya no me improta. El problema era cuando sí importaba, ahora estoy feliz, estoy viviendo mi momento. El mundo entero lo que haga, a mi no me interesa", señaló bastante firme.

Como se sabe, Alejandra tiene una relación con Said Palao. Después de ser captada por las cámaras de Magaly Medina, la pareja no duda en mostrarse en público y disfrutar de su amor. Incluso, a través de sus redes sociales contaron que ya conocieron a los suegros.

Yahaira Plasencia responde si inició una relación con Arturo Caballero

Luego que se le especulara una relación con Arturo Caballero, expareja de Alejandra Baigorria, Yahaira Plasencia rompió su silencio y aclaró que está soltera. Sin embargo, dio detalles de su amistad con el empresario.

“Sí lo conozco, somos amigos y me cae súper bien. Es un amigo nuevo", señaló la joven.

"Tenemos amigos en común, por eso que también hemos hecho una bonita amistad, pero lo conozco poquísimo tiempo y está naciendo una bonita amistad”, acotó la cantante, quien señaló el público se enterará si llega a iniciar una relación.

“Si por ahí me gusta alguien, pues se van a enterar. Estoy soltera, tengo 26 años, déjenme vivir”, resaltó la salsera.

El nombre de Arturo Caballero se hizo conocido tras mantener una relación con Alejandra Baigorria, con quien estuvo dos años y medio.