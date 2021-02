Mario Hart: "Me educaron que cuando uno se casa es para siempre"

Mario Hart fue invitado de América Hoy, donde habló sobre la relación que tiene con Korina Rivadeneira y el gran amor que siente por su hija Lara. El integrante de Esto es Guerra señaló que sus padres lo educaron para tener un matrimonio estable.

"Me educaron que cuando uno se casa es para siempre, el día que le pedí matrimonio (a Korina) le hice la fiel promesa de respetarla y amarla, y que ella iba a ser la única mujer en mi vida, es algo que me propuse, que era mi objetivo de vida tener una pareja estable, tener mis hijos", señaló Mario Hart.

Consultado sobre si Korina le hizo cambiar su forma de vida, el deportista señaló que cree que fue un conjunto de cosas.

"Creo que es un conjunto de cosas porque, definitivamente, el conocer a Korina, que Korina haya aparecido en mi vida, fue un incentivo para que pueda tomar esta decisión, creo que el amor no es un sentimiento, el amor no es una sensación, el amor es una decisión, yo he decidido amar a Korina, respetar a Korina, amar a mi familia, y eso es lo que hoy pesa sobre todas las cosas en mi vida", dijo.

Mario Hart: "No me imagino mi vida con Lara sin Korina"

Ante ello, Ethel Pozo le indicó que había tomado una buena decisión. Además, le preguntó sobre su hija Lara, fruto de su amor con Korina.

"Lara es la mayor bendición, es increíble cómo este pedacito de persona ha hecho que nos amemos mucho más. La gente nos decía que sería distinto, pero no, yo no me imagino mi vida con Lara sin Korina, y creo que a ella le pasa lo mismo", señaló.