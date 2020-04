Yahaira Plasencia revela la historia sobre el diente que le hacía falta

La cantante de salsa Yahaira Plasencia realizó un ‘en vivo’ en Instagram y le contó un poco a Michelle Soifer lo que ocurrió con ella y el diente que le faltaba hace algunos años. Como sabemos, muchas personas han criticado a Plasencia por este detalle que fue tomando en el Estadio Nacional.

La amiga de Jefferson Farfán explicó que a los 15 años se puso brackets porque no tenía bonitos dientes, pero su madre encontró un odontólogo no muy bueno.

“Yo tenía 15 años y mis dientes eran realmente horribles y eran porque comía muchos dulces de chiquita y porque me caí (...) Cuando le dije a mi mamá que quería ponerme brackets, mi mamá no sé de dónde sacó al doctor y la cosa es que él me sacó como 20 dientes y la cosa es que quedó espacios vacíos”, narró Plasencia.

Yahaira indicó que por falta de dinero no se pudo terminar el tratamiento y le quedó un espacio en la boca.

“Cuando me sacaron los brackes me quedó une huequito y me daba vergüenza. Luego no le di importancia y me tomaron la foto (...) Lo que la gente no sabe es que no pude terminar mi tratamiento por falta de dinero, fue bien fregado. Luego tuve que volver a arreglarme los dientes, pero ahora tengo carillas”, agregó.

