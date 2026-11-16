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¡FUERTE TEMBLOR EN PERÚ! Reportan sismo de magnitud 5,4 en Marcona: esto se sabe del movimiento

El IGP informó sobre un nuevo movimiento telúrico este lunes 16 de noviembre. Descubre la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad del reciente temblor en Perú.

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    ¡FUERTE TEMBLOR EN PERÚ! Reportan sismo de magnitud 5,4 en Marcona: esto se sabe del movimiento

    Un nuevo movimiento sísmico fue reportado en la costa peruana este lunes 16 de noviembre. Según una publicación del medio La Lupa, un temblor de magnitud 5,4 habría ocurrido en la zona de Marcona, en la región Ica, generando atención sobre la actividad sísmica en el sur del país.

    Sin embargo, al momento de esta consulta, no se ha podido corroborar el evento con un reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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    ¿Dónde ocurrió el temblor reportado en Marcona?

    La información preliminar ubica el movimiento en la zona de Marcona, provincia de Nasca, departamento de Ica.

    Por el momento, quedan pendientes de confirmación datos como la hora exacta, la profundidad y la ubicación precisa del epicentro.

    Cabe recordar que el 13 de noviembre se registró un sismo de magnitud 5,9 a 102 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, según el IGP.

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    ¿Qué hacer durante un sismo?

    Ante cualquier movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras.

    También es importante contar con una mochila de emergencia y seguir únicamente los reportes oficiales del IGP, Indeci y las autoridades correspondientes.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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