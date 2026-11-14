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¡TIEMBLA PERÚ! Nuevo SISMO sacude el país HOY, sábado 14 de noviembre: IGP revela epicentro y magnitud

El IGP informó sobre un nuevo movimiento telúrico este sábado 14 de noviembre. Descubre la magnitud, ubicación, profundidad e intensidad del reciente temblor en Perú.

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    ¡TIEMBLA PERÚ! Nuevo SISMO sacude el país HOY, sábado 14 de noviembre: IGP revela epicentro y magnitud
    Últimos sismos registrados en Perú hoy | Composición Wapa
    ¡TIEMBLA PERÚ! Nuevo SISMO sacude el país HOY, sábado 14 de noviembre: IGP revela epicentro y magnitud

    Por encontrarse dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra constantes movimientos sísmicos. Durante las primeras horas de este sábado 14 de noviembre, el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) dio informe sobre los últimos temblores ocurridos en las regiones del país. Ante estos eventos, la institución mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica a nivel nacional.


    Temblor en Perú HOY sábado 14 de noviembre: magnitud, epicentro y profundidad según el IGP

    07:43
    14/11/2026

    Temblor en Perú HOY, 14 de noviembre: IGP reporta sismo de magnitud 4.4 en Ica

    Un nuevo movimiento sísmico se registró en Perú durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el temblor alcanzó una magnitud de 4.4 y ocurrió exactamente a las 3:21 a. m., con una profundidad de 31 kilómetros. El epicentro se localizó en el mar, a 108 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca, región Ica. Asimismo, el organismo informó que el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de III en San Juan de Marcona.

    07:41
    14/11/2026

    ¿Temblor, sismo o terremoto? El IGP explica en qué se diferencian

    Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en el país suele utilizarse la palabra “terremoto” cuando un movimiento del suelo ocasiona daños materiales o afecta a las personas. En cambio, si el evento no genera consecuencias visibles, generalmente se le denomina “temblor”. No obstante, precisó que esta distinción responde principalmente a una costumbre arraigada entre los peruanos.

    “En términos generales un sismo, un temblor o un terremoto significan vibración súbita del suelo o del subsuelo debido al paso de las ondas sísmicas. Técnicamente son lo mismo, son sinónimos”, explicó en conversación con Andina.

    El especialista también indicó que la manera de nombrar estos fenómenos varía según el país. Mientras en Estados Unidos se emplea principalmente el término terremoto (“earthquake”), en lugares como Francia y México también se utilizan otras denominaciones para referirse a estos movimientos de la Tierra.

    “Solamente aquí en el Perú asociamos a distintas palabras. Entonces, para no entrar en discusión, nosotros preferimos utilizar el término sismo”, acotó.

    07:41
    14/11/2026

    Elementos esenciales para una mochila de emergencia

    Se recomienda incluir lo siguiente:

    • Agua.
    • Alimentos no perecibles.
    • Linterna.
    • Radio a pilas.
    • Botiquín.
    • Medicinas.
    • Vendas y curitas. Alcohol o desinfectante.
    • Frazadas.
    • Artículos de higiene.
    • Productos específicos para bebés, adultos mayores o personas con necesidades especiales.


    07:40
    14/11/2026

    Números de emergencia en todo el país


    • Central policial: 105
    • Bomberos: 116
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas médicas): 113
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 4.118.000 (opción 6)
    • Cruz Roja Peruana: 2.660.481


    SOBRE EL AUTOR:
    ¡TIEMBLA PERÚ! Nuevo SISMO sacude el país HOY, sábado 14 de noviembre: IGP revela epicentro y magnitud
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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