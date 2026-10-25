Gobierno extiende por 60 días el ESTADO DE EMERGENCIA en Lima y Callao: ¿Cuáles son las RESTRICCIONES?

Desde el 28 de octubre , la Policía seguirá a cargo del orden interno, con respaldo militar, afectando algunos derechos constitucionales.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia debido a la ola de criminalidad.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia debido a la ola de criminalidad.

El Gobierno ha extendido por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, debido a la continuada delincuencia y otras situaciones violentas. Esta decisión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-PCM, publicado el sábado 25 de octubre en el boletín de Normas Legales de El Peruano.

La extensión comenzará el 28 de octubre, tras finalizar el periodo fijado por el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM que originalmente declaró el estado de emergencia en estas áreas. Con esta medida, el Ejecutivo busca seguir reforzando las acciones contra la inseguridad y el crimen.

Durante esta fase, la Policía Nacional del Perú liderará el control del orden interno, respaldada por las Fuerzas Armadas. La colaboración entre estas instituciones se ajustará a la normativa vigente referente al empleo de la fuerza.

¿Qué derechos se ven afectados en el estado de emergencia?

El decreto señala que durante la vigencia de la medida se limitarán o suspenderán ciertos derechos constitucionales. Estos incluyen la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.

Además, la PNP determinará las zonas de intervención basándose en información de inteligencia, estadísticas, mapas de delitos y otros instrumentos para identificar las áreas con mayor necesidad de atención.

La norma establece que las acciones tanto de la Policía como de las Fuerzas Armadas deben realizarse respetando los decretos legislativos que regulan el uso de la fuerza.

Los eventos masivos necesitarán aprobación

El Gobierno ha establecido también que durante el estado de emergencia, las actividades religiosas, culturales, deportivas y de otra índole que sean masivas deberán obtener autorización de las autoridades pertinentes.

Estas solicitudes serán revisadas por las entidades correspondientes antes de conceder permiso para su realización. En cambio, los eventos no masivos podrán llevarse a cabo sin requerir previa autorización.