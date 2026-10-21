¿Tienes un negocio? 8 claves para hacerlo crecer y vender más

Conocer a tus clientes, ordenar tus finanzas, mantener tu espacio organizado y aprovechar las redes sociales son algunos aspectos que pueden ayudar a los emprendedores a fortalecer sus negocios y generar nuevas oportunidades de venta.

Uno de los primeros pasos es entender qué busca realmente el consumidor.

Uno de los primeros pasos es entender qué busca realmente el consumidor.

Emprender implica mucho más que ofrecer un buen producto o servicio. Para que un negocio pueda crecer de manera sostenida, es importante conocer al cliente, organizar las operaciones y desarrollar estrategias que permitan diferenciarse de la competencia.

Para Verónica Sánchez, gerente de Marketing de BASA, uno de los primeros pasos es entender qué busca realmente el consumidor.

"Antes de pensar en vender más, un emprendedor debe conocer a quién le está vendiendo, cuáles son sus necesidades y qué problema está resolviendo con su producto o servicio. Esa información permite tomar mejores decisiones y construir una propuesta de valor más clara", explica.

Si estás iniciando un negocio o buscas hacerlo crecer, estos consejos pueden ayudarte:

1. CONOCE BIEN A TU CLIENTE

No todos los consumidores tienen las mismas necesidades. Identificar quién compra, cuánto está dispuesto a pagar, qué valora y qué factores influyen en su decisión permite ofrecer productos y servicios más adecuados.

Una herramienta sencilla es conversar directamente con los clientes y preguntarles qué les gusta, qué mejorarían y qué otros productos o servicios necesitan.

2. DIFERENCIA TU NEGOCIO

En mercados donde existen muchas opciones, tener un elemento diferenciador puede marcar la diferencia. Puede ser la calidad, el precio, la rapidez de atención, la personalización, la experiencia de compra o incluso la forma de entregar el producto.

El objetivo es que el cliente tenga una razón concreta para elegir tu negocio frente a otras alternativas.

3. MANTÉN TU ESPACIO LIMPIO, ORDENADO Y VISIBLE

La primera impresión también puede influir en una compra. Un negocio limpio, ordenado y con los productos correctamente ubicados facilita que el cliente encuentre lo que busca y transmite una imagen de mayor cuidado y organización.

Para lograrlo, se pueden utilizar organizadores, cajas, estantes, recipientes y otros accesorios que permitan aprovechar mejor los espacios y mantener los productos visibles y accesibles. La idea es evitar la acumulación y establecer un lugar específico para cada artículo.

4. USA LAS REDES SOCIALES CON UN OBJETIVO

No se trata únicamente de publicar todos los días. Cada contenido debe tener un propósito: mostrar un producto, explicar cómo utilizarlo, responder una pregunta frecuente, compartir una promoción o generar interacción con los clientes.

También es importante observar qué publicaciones generan mayor interés para conocer mejor los gustos de la audiencia.

5. FACILITA EL PROCESO DE COMPRA

Si un cliente tiene dificultades para saber cuánto cuesta un producto, cómo comprarlo o cómo recibirlo, existe una posibilidad de que abandone la compra.

Por ello, es recomendable comunicar de manera clara los precios, formas de pago, canales de atención, tiempos de entrega y condiciones de cambio o devolución.

6. ORGANIZA TUS INGRESOS Y GASTOS

Vender más no necesariamente significa ganar más. Un negocio necesita conocer cuánto cuesta producir o adquirir cada producto, cuáles son sus gastos y cuál es el margen que obtiene por cada venta.

Llevar un registro, incluso en una hoja de cálculo, puede ayudar a identificar gastos innecesarios y tomar decisiones con mayor información.

7. ESCUCHA A TUS CLIENTES

Los comentarios y reclamos pueden convertirse en una fuente de información para mejorar. Analizar qué problemas se repiten permite identificar oportunidades para modificar un producto, mejorar la atención o simplificar algún proceso.

También es recomendable reconocer a los clientes frecuentes y generar acciones que incentiven su regreso.

8. PLANIFICA ANTES DE LANZAR UNA PROMOCIÓN

Una promoción puede atraer nuevos clientes, pero debe tener un objetivo claro. Antes de reducir un precio, conviene definir qué se busca conseguir: captar nuevos compradores, aumentar el volumen de ventas, mover productos con menor rotación o generar recompra.

"Las promociones funcionan mejor cuando forman parte de una estrategia y no cuando se utilizan como única herramienta para vender. El emprendedor debe tener claro qué quiere conseguir y cómo medirá el resultado", señala Sánchez.

CRECER TAMBIÉN SIGNIFICA CUIDAR CADA DETALLE