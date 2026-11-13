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¿Tu distrito está en la lista? Anuncian CORTE DE LUZ de hasta 10 horas en Lima este 13 y 14 de noviembre

Durante el 13 y 14 de noviembre, Lima y Callao experimentarán cortes de luz planificados en zonas delimitadas. Varios distritos de la capital se verán afectados por esta interrupción.

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    ¿Tu distrito está en la lista? Anuncian CORTE DE LUZ de hasta 10 horas en Lima este 13 y 14 de noviembre
    Corte de luz 13 y 14 de noviembre en Lima | Composición Wapa
    ¿Tu distrito está en la lista? Anuncian CORTE DE LUZ de hasta 10 horas en Lima este 13 y 14 de noviembre

    ¡No digas que no te lo dijimos! Desde HOY viernes 13 hasta el sábado 14 de noviembre, se ha confirmado la interrupción temporal del suministro eléctrico en varios distritos de Lima y Callao. Es importante recalcar que estos cortes programados de Pluz Energía se realizarán solo en sectores y calles específicos, no en la totalidad de cada distrito. ¿Tu hogar o negocio se encuentra en las zonas afectadas? Te brindamos todos los pormenores a continuación.

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    PUEDES VER: Corte de agua en Lima este 12 de noviembre: Sedapal anuncia suspensión temporal en diversos distritos

    Corte de luz el 13 de noviembre: listado oficial de zonas afectadas

    Según el cronograma de Pluz Energía, el 13 de noviembre se cortará la electricidad hasta por 10 horas en las siguientes áreas: Callao, Rímac, Huacho, San Antonio de Chaclla y Barranca.

    Callao

    • Zonas afectadas: JR. LAZARETO CDRAS. 6, 7, JR. ZEPITA CDRAS. 10, 11, JR. ANTONIO MIRÓ QUESADA CDRA. 6, JR. PUNO CDRA. 6.
    • Hora de corte: desde las 9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.

    Rímac

    • Zonas afectadas: AV. SAMUEL DE ALCAZAR CDRA. 11, AV. MORRO DE ARICA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRAS. 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 5, 6, AV. MAYOR ELÉSPURU S/N, CALLE 6 CDRA. 11, CALLE 8 CDRA. 11, CALLE 9 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 10 CDRA. 1, CALLE 15 CDRA. 10, CALLE 20 CDRA. 10.
    • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

    Huacho

    • Zonas afectadas: CALLE LA PALMA CUADRA 1 A 3, PJE SAN MARTÍN, JR. ATAHUALPA CUADRA 3, CALLE NICOLÁS DE PIEROLA CUADRA 1 Y 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.
    • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.

    San Antonio de Chaclla

    • Zonas afectadas: ASOC. DE POSES MYPES SCT. VILLA DEL SOL ANX. 22 JICAMARCA MZS. EB, EC, ED, EE, EF, EG.
    • Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.

    Barranca

    • Zonas afectadas: Cliente MT 73054U (S: 1566905) ubicado en sector Atarjea Barranca.
    • Hora de corte: desde las 8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
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    Corte de luz el 14 de noviembre: actualización de zonas afectadas

    Para el 14 de noviembre, también se han previsto cortes de energía en varios distritos de Lima y Callao, entre ellos: Ventanilla, Los Olivos y San Juan de Lurigancho. Se recomienda a los ciudadanos planificar medidas preventivas para reducir el impacto de la falta temporal de electricidad.

    Ventanilla

    • Desde las 8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m.: A.H. OASIS DE PACHACUTEC SCT. III MZS. A1, B1, C1, D, D1, E, F, H, I, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N, N1, Ñ1, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U PRIMA 1, U1, W, X, Y, Z, A.H. SECTOR CERRO CACHITO MZS. O, S, T, A.H. SAN PABLO PACHACUTEC MZS. E, F, H, I, J, AGRUP. POB. LADERAS DEL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, ASOC. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, Q.
    • Desde las 9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.: URB. LA BANDERA MZS. C3, C4, C5, C6, C8, 15E, 15F, URB. EX COMERCIAL VENTANILLA MZS. 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, A2, A4, A5, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C12, C12A, C13, C13A, C14A, C14B, C15 PRIMA, AGRUP. TRAB. MUNICIPALES BALLE MZ. C14B, ASOC. VIV. LAS BRISAS MZS. C6, C15, MALECÓN ANDRÉS A. CÁCERES MZS. C2, C3, C4, CALLE TROMPETEROS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. B, CALLE LAS CASTAÑITAS CDRA. 1, URB. JUAN PABLO II MZ. A, B, 15B, 15D, C15.

    Los Olivos

    • Zonas afectadas: Avenida LUIS CARRANZA CDRA. 21, 22.
    • Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN MZ U4 AMPL. A Y B MZS. A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6M, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZ. A, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN GERÓNIMO MZ. B4, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. MZ. U4C LAS PALMERAS.
    • Hora de corte: desde las 9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Tu distrito está en la lista? Anuncian CORTE DE LUZ de hasta 10 horas en Lima este 13 y 14 de noviembre
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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