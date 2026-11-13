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Espectáculos - ¡LUTO EN LA TV! Fallece querida actriz de 'El Chavo del 8' a los 82 años

Revelan DESGARRADOR ÚLTIMO PEDIDO de Mondonguito antes de su muerte: "Muchos cometemos errores..."

Antes de su muerte, Mondonguito compartió en TikTok un mensaje conmovedor sobre la vida y el arrepentimiento.

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    Mondonguito falleció a los 67 años por fibrosis pulmonar. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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    La partida de Mondonguito, cómico ambulante, sigue impactando a sus seguidores, en especial tras darse a conocer un extracto de su último live en TikTok, realizado horas antes de su muerte. En la transmisión, Lorenzo Zubiate se mostró muy emocionado y se dirigió a quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera, dejando una huella significativa en la comunidad cómica peruana.

    Con la voz cargada de sentimiento, el humorista dejó un mensaje que ha conmovido a muchos, interpretado como una despedida: "La vida es linda, pero hay que saberla vivir. Cuídense". Sus palabras, difundidas ampliamente en redes, han suscitado emotivas reacciones de quienes valoran su legado y humor.

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    El conmovedor pedido de Mondonguito antes de su partida

    Durante lo que se convertiría en su última transmisión en vivo por TikTok, Mondonguito compartió un sentido mensaje reflejando su profunda sensibilidad en ese delicado momento. Con voz entrecortada, agradeció a sus seguidores y recordó el afecto recibido tanto en Perú como en el extranjero.

    No obstante, fue su sugerencia de valorar la vida y aprender de los errores lo que conmovió profundamente a su audiencia.

    "Cuídense, cuídense. La vida es hermosa, es linda, pero hay que saberla vivir. Muchos cometemos errores, muchos, y ahí están las consecuencias. Cuando estamos sintiendo la pegada, ahí recién nos arrepentimos", comentó.

    El mensaje, registrado pocas horas antes de su muerte, rápidamente se volvió viral, provocando numerosas expresiones de tristeza entre quienes apreciaron su arte. Para muchos, estas palabras reflejan una última reflexión del querido humorista, cuyo legado perdurará en quienes disfrutaron de su talento.

    ¿Cómo falleció Mondonguito a los 67 años?

    El cómico ambulante José Lorenzo Zubiate Zegarra, reconocido como 'Mondonguito', murió el viernes 13 de noviembre a los 67 años, enfrentando una severa fibrosis pulmonar que deterioró su salud de manera irreversible. Internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, recibía tratamiento por las complicaciones respiratorias que lo aquejaban.

    Según los informes médicos, su enfermedad había dañado entre el 70% y el 80% de sus pulmones, haciendo que respirar fuera extremadamente difícil. Durante sus últimos días, una descompensación obligó a los médicos a maximizar el suministro de oxígeno.

    SOBRE EL AUTOR:
    Revelan DESGARRADOR ÚLTIMO PEDIDO de Mondonguito antes de su muerte: "Muchos cometemos errores..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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