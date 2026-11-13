¡Impacto en la cumbia! Cantante de agrupación Amor Rebelde ROMPE SU SILENCIO tras supuesta denuncia por presunta agresión contra su pareja: "Cuando por fin siento paz..."

Andy Saucedo, integrante y una de las voces de la agrupación tropical Amor Rebelde, se encuentra en el centro de la polémica tras difundirse información sobre una denuncia por presunta violencia física presentada por su pareja. Según reportes de un medio local, el cantante habría sido intervenido por efectivos policiales en Arequipa y permanecería en una dependencia policial. Frente a la repercusión que alcanzó el caso, el joven artista decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. Aunque no mencionó directamente la acusación, compartió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué dijo el cantante de Amor Rebelde tras la denuncia por presunta agresión?

Luego de que se conociera la noticia sobre su situación legal, Andy Saucedo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una publicación relacionada con los comentarios que estaría recibiendo en medio de la controversia. El vocalista difundió una captura de pantalla de lo que aparentemente fue una transmisión en vivo que realizó mediante TikTok, en la que dejó entrever su incomodidad por las versiones que circulan sobre su vida personal.

En la imagen también aparecen algunos mensajes de usuarios que le preguntaban por su relación sentimental y hacían referencia a la cobertura mediática del caso. Entre los comentarios visibles se encontraban: "¿Sigues con Yeloselin?" y "Está en todos los medios".

Junto a esta publicación, el integrante de Amor Rebelde compartió una contundente respuesta en la que cuestionó las versiones difundidas y aseguró que se encontraba atravesando un momento de tranquilidad antes de que surgiera esta controversia.

"Me dan rating, de verdad. Hablan hu3v@d4$, discúlpenme la palabra, pero cuando por fin siento paz, se inventan tonteras y medias", se lee en el mensaje que compartió el cantante en sus redes sociales.

Esto no sería todo, pues en otra historia, el artista se lució con su pareja desmintiendo la supuesta denuncia. “Mientras tanto nosotros”, se lee en la imagen donde se luce abrazando a una chica con un ramo de rosas, dejando entrever que no habría ocurrido nada.

¿Por qué el cantante de Amor Rebelde habría sido intervenido por la Policía en Arequipa?

Según informó el diario Perú 21, Andy Saucedo habría sido intervenido por agentes de la Policía Nacional luego de que se presentara una denuncia en su contra por una presunta agresión física hacia su pareja. El caso habría ocurrido en la provincia de Camaná, en la región Arequipa.

De acuerdo con los primeros reportes, el artista habría acudido inicialmente a visitar a su pareja para ofrecerle una serenata. Sin embargo, horas después de este encuentro se habría producido un altercado entre ambos que, presuntamente, terminó en un episodio de violencia durante la mañana siguiente.

Tras tomar conocimiento de la acusación, los efectivos policiales habrían trasladado al vocalista hasta la Comisaría de Samuel Pastor, ubicada en el sector de La Pampa, donde permanecería mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes.