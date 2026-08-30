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Ocio - Sismo en Perú HOY, 27 de agosto de 2026: Horario y lugar del último movimiento según el IGP

Devastador terremoto en el horizonte: las tres zonas del Perú con mayor riesgo de sufrir un mega terremoto de magnitud 8.8

El Instituto Geofísico del Perú advierte sobre una inminente liberación de energía acumulada en el litoral por el silencio sísmico, donde la costa central y el sur peruano se perfilan como los puntos de mayor vulnerabilidad.

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    Devastador terremoto en el horizonte: las tres zonas del Perú con mayor riesgo de sufrir un mega terremoto de magnitud 8.8
    Perú se mantiene constante movimiento por formar parte del Cinturón de Fuego.
    Devastador terremoto en el horizonte: las tres zonas del Perú con mayor riesgo de sufrir un mega terremoto de magnitud 8.8

    El Perú se encuentra bajo una permanente y letal amenaza telúrica debido a su ubicación geográfica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la fricción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana acumula tensión de manera ininterrumpida. De acuerdo con los monitoreos continuos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el país enfrenta la posibilidad de un terremoto de gran escala producto de largos periodos de silencio sísmico. Esta acumulación energética no liberada dibuja un mapa de alto riesgo a lo largo del litoral peruano, amenazando gravemente la infraestructura y a millones de vidas humanas.

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    ¿Cuáles son las zonas del Perú con mayor riesgo sísmico?

    La primera y más crítica zona de riesgo identificada por los científicos es la costa central, que comprende a Lima y el Callao. En este sector no ocurre un megasismo desde el devastador terremoto de 1746, acumulación que permitiría la detonación de un evento sísmico de magnitud 8,8. Organizaciones como Cenepred han alertado que más de 4.8 millones de habitantes en la capital se encuentran expuestos a un riesgo extremo, especialmente aquellos afincados en distritos con suelos blandos o construcciones informales como San Juan de Lurigancho, Comas, Carabayllo o las áreas costeras expuestas a un posterior tsunami como Chorrillos y La Punta.

    La segunda franja de alta peligrosidad se localiza frente a las costas de Ica, específicamente en el sector entre Nazca y Chala. Si bien la región sur-centro experimentó un violento movimiento en 2007, los analistas del IGP remarcan que ciertos segmentos tectónicos entre Ica y Arequipa no han liberado la totalidad de la energía acumulada en décadas. Un sismo en este sector, estimado en magnitudes cercanas a 8,0 o superiores, afectaría gravemente las vías de conectividad nacional como la Carretera Panamericana Sur y generaría fuertes daños en las edificaciones del litoral iqueño.

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    El tercer punto neurálgico abarca la zona sur del país, comprendida por el litoral de Moquegua y Tacna, extendiéndose hacia el límite con el norte de Chile. Los estudios científicos desarrollados conjuntamente entre investigadores peruanos y chilenos señalan que este sector mantiene un silencio sísmico de más de un siglo, desde el terremoto de Arica en 1868. La severa fricción de placas en esta zona fronteriza podría desencadenar una ruptura masiva capaz de generar un terremoto de magnitud superior a 8,0 e incluso rozar los 9,0 grados, afectando con violencia la infraestructura del sur peruano.

    Ante este escenario advertido de forma reiterada por los organismos técnicos del Estado, la prevención y la preparación comunitaria emergen como las únicas herramientas para mitigar una catástrofe. El presidente del IGP, Hernando Tavera, ha insistido en que, aunque la ciencia puede delimitar las zonas donde se liberará la energía sísmica, es imposible predecir el día y la hora exacta del evento. Por ello, reforzar la fiscalización en la construcción de viviendas y participar activamente en los simulacros nacionales resulta vital para enfrentar un eventual terremoto.

    SOBRE EL AUTOR:
    Devastador terremoto en el horizonte: las tres zonas del Perú con mayor riesgo de sufrir un mega terremoto de magnitud 8.8
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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