Pablo Catalán nació en Mendoza, Argentina, y antes de encontrar su camino en la cocina, su pasión era otra muy distinta: el fútbol. “Estudié profesorado de Educación Física. Me gustaba mucho el deporte, jugaba y estaba muy involucrado con ese tema. Vos sabés, cuando uno es joven quiere conocer, probar, y eso fue lo que yo hice”, contó en una entrevista con La República.

Lo que comenzó como una reunión casual entre amigos, terminó transformándose en una verdadera apuesta gastronómica. Pablo Catalán, argentino de nacimiento, volvió a Lima en 2015 y empezó a organizar pequeñas parrilladas para sus colegas, sin imaginar que su sazón despertaría tanto entusiasmo. “Una vez al mes les ofrecía a mis compañeros del trabajo, amistades, y les gustaba mucho el producto. Siempre me decían que tenía que abrir algo, que iba a pegar acá. A través de esas buenas energías me animé y se me presentó la oportunidad en Gamarra”.