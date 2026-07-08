ÚLTIMO MINUTO | Hallan sin vida a Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años DESAPARECIDO tras los terremotos en Venezuela

El menor había estado desaparecido desde el colapso de su edificio tras los terremotos en Venezuela , donde se encontraba con familiares. Las autoridades argentinas confirmaron la noticia, lo que generó profunda conmoción.

Falleció Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en los terremotos en Venezuela | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Falleció Lucas Gámez, el niño argentino desaparecido en los terremotos en Venezuela | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La búsqueda de Lucas Gámez llegó a un doloroso desenlace. El niño argentino de 9 años, que permanecía desaparecido desde los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, fue hallado sin vida este miércoles 8 de julio entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira. La noticia fue confirmada por autoridades argentinas y generó profunda conmoción tanto en Argentina como en Venezuela.

Durante varios días, familiares, rescatistas y equipos especializados mantuvieron la esperanza de encontrar con vida al menor, quien se encontraba en un departamento junto a familiares cuando ocurrieron los sismos. Sin embargo, los esfuerzos de búsqueda culminaron con el hallazgo de su cuerpo y pusieron fin a una angustiante espera para sus seres queridos.

¿Cómo ocurrió la desaparición de Lucas Gámez tras los terremotos en Venezuela?

Lucas Gámez, nacido en Argentina y de padres venezolanos, desapareció luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon diversas zonas de Venezuela. El estado La Guaira fue uno de los más afectados por la tragedia.

Falleció Lucas Gámez

Según relataron sus familiares, el menor había pasado parte del día en la playa y regresó al departamento ubicado en un edificio residencial poco antes de que se produjera el primer movimiento sísmico. Tras el colapso de la estructura, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para localizar a los ocupantes.

En los días posteriores al desastre, equipos de rescate realizaron complejas labores entre los escombros. Incluso se reportó la detección de posibles señales de calor corporal a varios metros de profundidad, lo que alimentó las esperanzas de hallar sobrevivientes.

Los especialistas desplegaron tecnología de rastreo, pruebas acústicas y equipos de detección de signos vitales para intentar ubicar a Lucas y a otras personas atrapadas bajo la estructura derrumbada.

Familia de Lucas mantuvo la esperanza hasta el final

La tragedia también movilizó a las autoridades argentinas, que enviaron brigadas especializadas, personal médico, equipos de rescate y asistencia humanitaria para colaborar en las operaciones desarrolladas en territorio venezolano.

Mientras avanzaban las labores de búsqueda, los padres del menor compartían actualizaciones constantes a través de redes sociales, donde agradecían el apoyo recibido y pedían continuar con las oraciones por la vida de su hijo.

Horas antes de confirmarse la noticia, la madre de Lucas había anunciado una pausa temporal en sus redes sociales debido al impacto emocional que atravesaba.

“Leyendo tantas cosas en las redes, he decidido que lo mejor es dejar un tiempo la cuenta. Es doloroso leer gente que opina sobre cómo debería llevar este proceso. O personas que critican que le cantemos el cumpleaños. O, peor aún, personas que creen que Lucas ya salió, está en casa y su papá y yo armamos este show para salir en la televisión”, escribió.

La confirmación del fallecimiento también fue difundida por el creador de contenido venezolano Kristopher Kerezsy, quien acompañó de cerca a la familia durante la búsqueda. A través de sus redes sociales, informó que el menor no logró sobrevivir y señaló que otros familiares que se encontraban con él tampoco pudieron ser rescatados con vida.