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¿Compraste estas galletas? Autoridades ordenan su retiro urgente por potencial riesgo para la salud: verifica si las tienes en casa

Una alerta sanitaria ha ordenado el retiro inmediato de un lote de galletas en estas tiendas por un etiquetado irregular que podría considerarse un riesgo para la salud de estos usuarios.

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    Ordenan retiro de esta galleta | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Compraste estas galletas? Autoridades ordenan su retiro urgente por potencial riesgo para la salud: verifica si las tienes en casa

    Una reciente alerta sanitaria ha advertido a miles de consumidores luego de que se ordenara el retiro inmediato de un lote específico de galletas comercializadas en una importante cadena de tiendas. La medida fue adoptada tras detectarse una irregularidad en el etiquetado del producto que podría representar un riesgo para personas con determinadas alergias alimentarias.

    Las autoridades sanitarias exhortaron a quienes hayan adquirido este artículo a revisar cuidadosamente el código del lote para determinar si forma parte de los productos afectados y tomar las precauciones correspondientes.

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    ¿Qué marca de galletas fue retirada del mercado y por qué?

    La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta relacionada con las galletas Bakr Brown Butter Chocolate Chunk Ready To Bake Cookie Dough, presentadas en envases azules de 8 onzas.

    De acuerdo con el organismo, el producto contenía soya, un ingrediente que no fue consignado en la etiqueta. Esta omisión representa un potencial riesgo para personas con alergia o hipersensibilidad a dicho componente, ya que podría desencadenar reacciones alérgicas severas e incluso situaciones que comprometan la vida de los consumidores afectados.

    La alerta involucra específicamente al lote identificado con el código 2606022, distribuido el pasado 11 de junio en establecimientos de la cadena Target ubicados en el sur de California, el sur de Nevada, Arizona y Utah.

    Tras conocerse la observación realizada por la FDA, la empresa Bear Stewart informó que inició el retiro preventivo e inmediato del producto para evitar cualquier posible afectación a los consumidores.

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    ¿Qué hacer si tienes las galletas incluidas en la alerta?

    Hasta el momento, las autoridades no han reportado casos de personas afectadas por el consumo de este lote. Sin embargo, recomendaron actuar con cautela y verificar el número de lote impreso en la parte posterior del empaque.

    Ordenan el retirro de estas galletas
    Ordenan el retirro de estas galletas

    Si el código coincide con el lote 2606022, los especialistas recomiendan no consumir el producto debido a la presencia no declarada de soya. En ese caso, la indicación es devolverlo al establecimiento donde fue adquirido para solicitar el reembolso correspondiente.

    Por el contrario, si el número de lote es diferente al señalado en la alerta, el producto no forma parte del retiro y puede considerarse seguro, según la información disponible hasta la fecha.

    Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de revisar detenidamente los productos incluidos en este tipo de alertas, especialmente cuando involucran alérgenos que podrían ocasionar consecuencias graves en personas sensibles. Asimismo, recordaron que los consumidores pueden acudir a los puntos de venta autorizados para gestionar la devolución del producto afectado y recuperar su dinero.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Compraste estas galletas? Autoridades ordenan su retiro urgente por potencial riesgo para la salud: verifica si las tienes en casa
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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