Sedapal CONFIRMA CORTE DE AGUA en Lima este 22 de abril por hasta 12 horas: conoce las zonas afectadas y horarios

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este miércoles 22 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 22 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas.

    La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua este 22 de abril según Sedapal: conoce las zonas afectadas

    La Molina

    • Desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m.
    • Zonas afectadas: Urb. Las Colinas de la Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U3, Urb. Las Colinas, afecta al CR-247, CR-248, CR-249.
    • Desde las 12.00 m. hasta las 11.50 p. m.
    • Zonas afectadas: Urb. Club Campestre La Laguna, Urb. Las Lagunas de La Molina. Cuadrante: Jr. La Laguna, calle La Quebrada, calle Los Álamos, Jr. El Refugio, calle El Pinar.

    San Juan de Lurigancho

    • Desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.
    • Zonas afectadas: A.H. Nueva Juventud. A.H. UPIS Huáscar Gpo. XII, A.H. Huáscar - Sector Los Claveles, C.E. Ricardo Palma, A.H. El Rosal Alto, A.H. 24 de Abril, AF Los Portales 18 de Enero, AF Cruz de Calvario, A.H. Tres Cruces, A.H. Las Terrazas de San Juan sector Virgen del Carmen, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 11 de Mayo, A.H. Alto Casuarinas, A.H. Los Claveles II, A.H. Nueva Juventud, A.H. El Pedregal, A.H. Jaime Yoshiyama, A.H. PI Futuro 2000 sector 30 de abril, Agrup. Cruz de las Lomas, A.H. Nueva Jerusalén, Agrup. 8 de Diciembre, A.H. PI Futuro 2000 sector La Libertad, A.H. 20 de Enero, A.H. Sol de Oro.
    Puente Piedra

    • Desde las 12.00 m. hasta las 8.00 p. m.
    • Zonas afectadas: A.H. Los Canteños, A.H. Cerrito La Libertad, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. María Jesús Espinoza, A.H. Estrella Simón Bolívar Sector III y IV, A.H. Los Jazmines, A.H. Laderas de Chillón 3ra explanada, A.H. La Merced, A.H. Nueva Esperanza, A.H. 17 de Octubre, A.H. Participación Puente Piedra, A.H. Ramiro Prialé, A.H. Señor de los Milagros, A.H. César Vallejo, A.H. Virgen del Carmen I y II, Agrup. Familiar Señor de los Milagros de la Mz. I, Asoc. Aproviap, Asoc. Prop. Lot. Rústica La Ensenada de Chillón, Asoc. Prop. y Residencial Las Palmas, y Asoc. Parc. Semi Rústica Residencial La Ensenada.

    Lima Cercado

    • Desde las 10.00 a. m. hasta las 10.00 p. m.
    • Zonas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3ra etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. Cuadrante: Jr. Santa Francisca, Av. Bertello, Av. La Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, Av. Santa Bernardita y todas las calles interiores a este cuadrante.

    Surquillo

    • Desde las 12.00 m. hasta las 11.00 p. m.
    • Zonas afectadas: Cercado. Cuadrante: Av. Domingo Orué, Av. General Recavarren, Jr. Salaverry, Jr. Manuel Irribarren, Av. Angamos Este, Av. Paseo de la República.
