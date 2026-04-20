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Fuga de gas en Surquillo: vecinos se ven obligados a evacuar zona afectada por tubería dañada

Fuga de gas en Surquillo genera evacuaciones y moviliza a bomberos tras rotura de tubería en obra de construcción.

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    Fuga de gas en Surquillo: vecinos se ven obligados a evacuar zona afectada por tubería dañada
    Vecinos de la zona han tenido que evacuar.
    Fuga de gas en Surquillo: vecinos se ven obligados a evacuar zona afectada por tubería dañada

    Una emergencia encendió las alarmas esta mañana en Surquillo. Una fuga de gas registrada en plena vía pública obligó a desplegar un operativo inmediato de evacuación y control en una de las zonas más transitadas del distrito.

    Fuga de gas en Surquillo moviliza a bomberos y provoca evacuaciones

    El incidente ocurrió en una obra de construcción ubicada a la altura de la cuadra 59 de la avenida República de Panamá. De acuerdo con vecinos de la zona, el problema habría sido originado por la rotura de una tubería de gas natural vinculada a la empresa Cálidda.

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    Tras el reporte, múltiples unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar para controlar la fuga y evitar mayores riesgos.

    Emergencia fue reportada en la mañana

    Según el sistema de emergencias de los bomberos, el hecho fue registrado a las 9.15 a. m. del lunes 20 de abril. En total, ocho unidades especializadas —incluyendo vehículos de rescate y equipos técnicos— fueron enviadas para atender la situación.

    El despliegue se concentró en la intersección de las avenidas Angamos Este y República de Panamá, donde se implementaron acciones de seguridad y control.

    Evacuación y monitoreo en la zona

    Como medida preventiva, se procedió a evacuar a trabajadores de la obra y a vecinos cercanos, mientras se realizaban labores para contener la fuga.

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    Hasta el momento, la empresa responsable del suministro de gas no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras las autoridades continúan monitoreando la emergencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Fuga de gas en Surquillo: vecinos se ven obligados a evacuar zona afectada por tubería dañada
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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