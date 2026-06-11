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¿Por qué el conteo se quedó en 98%? ONPE revela la CONTUNDENTE RAZÓN detrás del resultado final

El proceso de conteo de actas por parte de la ONPE avanza hasta el 98,23%, con Keiko Fujimori en la delantera con 50,003% y Roberto Sánchez con 43,997%. Se espera procesar más actas.

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    ¿Por qué el conteo se quedó en 98%? ONPE revela la CONTUNDENTE RAZÓN detrás del resultado final
    ¿Por qué el conteo se quedó en 98%?
    ¿Por qué el conteo se quedó en 98%? ONPE revela la CONTUNDENTE RAZÓN detrás del resultado final

    El conteo de actas por parte de la ONPE ha alcanzado el 98,236% (91.125 actas contabilizadas), en un escenario en el que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lidera con un estrecho margen, con 50,003% (9.033.680 votos), sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quien cuenta con 43,997% (9.032.774 votos).

    Muchos ciudadanos han manifestado su curiosidad sobre por qué no se ha logrado completar el 100% del conteo, dado que faltan pocas actas por procesar. En esta nota, te contamos lo que ha revelado la entidad.

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    Razones del estancamiento del conteo en el 98%: la realidad dentro de la ONPE

    La entidad electoral explicó a través de sus canales oficiales que la finalización del conteo depende de la recepción física de las actas de escrutinio desde miles de puntos de votación, tanto en el país como en el extranjero, lo que puede causar demoras en la actualización de resultados.

    La ONPE destacó que la rapidez en la publicación de resultados durante la segunda vuelta presidencial está condicionada por la llegada de las actas electorales a los centros de cómputo, influida por factores como:

    • La distancia entre los lugares de votación y los centros de procesamiento.
    • Las condiciones de transporte en cada región del país.
    • El tiempo de traslado necesario para enviar la documentación electoral a las oficinas de la ONPE.

    Ante este escenario, la ONPE afirmó que el avance en el conteo corresponde al flujo de recepción de actas, sin estar vinculado a decisiones administrativas sobre la divulgación de resultados de la segunda vuelta del 2026.

    Retraso en el conteo de actas nacionales y extranjeras: razones explicadas

    Por último, se recordó a la ciudadanía que el documento oficial para el recuento de votos es el acta de escrutinio, elaborada por los miembros de mesa al finalizar la jornada electoral. Una vez que llega a los centros de cómputo de la ONPE, se digitaliza y se integra al sistema informático para su procesamiento virtual.

    Para garantizar transparencia en el proceso, la entidad electoral ha habilitado la siguiente plataforma: https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen, lo que permite a ciudadanos, partidos políticos y misiones de observación electoral seguir el avance de los resultados en tiempo real.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué el conteo se quedó en 98%? ONPE revela la CONTUNDENTE RAZÓN detrás del resultado final
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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