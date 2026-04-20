ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo

ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A casi cuatro meses del inicio del 2026, los peruanos ya pudieron disfrutar de un fin de semana largo durante la Semana Santa en abril. No obstante, aún quedan 14 feriados nacionales en el calendario, fechas que no solo implican una pausa en las labores, sino también una oportunidad ideal para organizar viajes, avanzar pendientes o simplemente descansar.
En ese escenario, mayo traerá una nueva opción para romper con la rutina. El viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, considerado feriado nacional, que al coincidir con el sábado 2 y domingo 3 permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo tanto a trabajadores como a estudiantes.
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Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 713, los feriados nacionales implican la suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, así como de las clases en instituciones educativas.
Lista de feriados que quedan para el 2026
A continuación, revisa los feriados que restan en el año:
Mayo 2026
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.
Junio 2026
Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.
Julio 2026
Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.
Agosto 2026
Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
Septiembre 2026
No hay feriados.
Octubre 2026
Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
Noviembre 2026
Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
Diciembre 2026
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado durante los feriados, incluso si no asisten a sus labores.