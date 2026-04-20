ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo

Revisa los feriados que quedan en los próximos meses de este año, especialmente el que llega en el mes de mayo.

A casi cuatro meses del inicio del 2026, los peruanos ya pudieron disfrutar de un fin de semana largo durante la Semana Santa en abril. No obstante, aún quedan 14 feriados nacionales en el calendario, fechas que no solo implican una pausa en las labores, sino también una oportunidad ideal para organizar viajes, avanzar pendientes o simplemente descansar.

En ese escenario, mayo traerá una nueva opción para romper con la rutina. El viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, considerado feriado nacional, que al coincidir con el sábado 2 y domingo 3 permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo tanto a trabajadores como a estudiantes.

Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 713, los feriados nacionales implican la suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, así como de las clases en instituciones educativas.

Lista de feriados que quedan para el 2026

A continuación, revisa los feriados que restan en el año:

Mayo 2026

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio 2026

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio 2026

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Septiembre 2026

No hay feriados.

Octubre 2026

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre 2026

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre 2026

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.