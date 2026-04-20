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ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo

Revisa los feriados que quedan en los próximos meses de este año, especialmente el que llega en el mes de mayo.

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    ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo
    Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo
    ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo

    A casi cuatro meses del inicio del 2026, los peruanos ya pudieron disfrutar de un fin de semana largo durante la Semana Santa en abril. No obstante, aún quedan 14 feriados nacionales en el calendario, fechas que no solo implican una pausa en las labores, sino también una oportunidad ideal para organizar viajes, avanzar pendientes o simplemente descansar.

    En ese escenario, mayo traerá una nueva opción para romper con la rutina. El viernes 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo, considerado feriado nacional, que al coincidir con el sábado 2 y domingo 3 permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo tanto a trabajadores como a estudiantes.

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    Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 713, los feriados nacionales implican la suspensión de actividades laborales en los sectores público y privado, así como de las clases en instituciones educativas.

    Lista de feriados que quedan para el 2026

    A continuación, revisa los feriados que restan en el año:

    Mayo 2026
    Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

    Junio 2026
    Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.
    Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

    Julio 2026
    Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.
    Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.
    Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

    Agosto 2026
    Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.
    Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

    Septiembre 2026
    No hay feriados.

    Octubre 2026
    Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

    Noviembre 2026
    Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

    Diciembre 2026
    Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    Viernes 25 de diciembre: Navidad.

    Cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado durante los feriados, incluso si no asisten a sus labores.

    SOBRE EL AUTOR:
    ATENCIÓN | Feriados 2026: revelan si habrá fin de semana largo en mayo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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