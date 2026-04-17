Corte de luz este sábado 18 de abril por hasta 23 horas en Lima y Callao: conoce AQUÍ todos distritos afectados

Revisa el listado de zonas afectadas por el corte de luz este sábado 18 de abril en Lima y Callao, que durará hasta 23 horas, y organiza tus actividades para evitar inconvenientes.

    Corte de luz este sábado 18 de abril por hasta 23 horas en Lima y Callao. | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Vecinos de Lima y Callao deberán tomar precauciones. La empresa Pluz Energía anunció cortes de luz programados para este sábado 18 de abril en distintos distritos de la capital. Estas suspensiones temporales del servicio eléctrico forman parte de trabajos de mantenimiento destinados a mejorar la calidad del suministro.

    La empresa precisó que los cortes no se realizarán al mismo tiempo en todas las zonas, ya que los horarios variarán según el distrito. Por ello, se recomienda a los ciudadanos revisar la programación con anticipación y tomar previsiones para reducir los inconvenientes que pueda generar la falta de electricidad.

    Cortes de luz en estas zonas de Lima y Callao

    Lima Cercado

    • Zonas afectadas: Jr. Callao cdra. 1, Jr. Camaná cdra. 2, Jr. de la Unión cdra. 2, Jr. Conde de Superunda cdra. 1, Psje. Nicolás de Rivera El Viejo cdra. 1, Psje. Sta. Rosa cdra. 1.
    • Horario: 0.00 a 23.45

    Carabayllo / Puente Piedra

    • Zonas afectadas: A.H. Nueva Jerusalén (MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T), C.P. Las Orquídeas de Bello Horizonte (MZS. B, D), A.H. Los Jardines de Carabayllo (MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, M), Asoc. Agrup. Fam. La Fontana (MZS. A, B), Coop. Viv. Trab. del Consej. Prov. de Lima (MZS. A, B, C, M), Asoc. Sta. Cruz (MZS. S/N).
    • Horario: 8.30 a 18.30

    San Miguel

    • Zonas afectadas: Calle Miguel Hidalgo cdra. 1, Calle Ampay cdra. 1.
    • Horario: 9.00 a 12.00
    San Miguel

    • Zonas afectadas: Av. Costanera s/n (Puente peatonal Playa Costa Verde alt. predio N°25), Ca. Jorge Chávez esq. Av. Costanera Lt. 2B.
    • Horario: 9.00 a 17.00

    Callao

    • Zonas afectadas: P.J. Albergue Constanzo (MZS. A, B, F, G, H, I), Urb. Melitón Carbajal (MZS. A, B, C, D), Urb. Fundo La Chalaca (MZS. B, F, G, J, K), Av. Oscar R. Benavides (cdras. 16, 19), Asoc. Vda. Sta. Ángela MZ. F, Calle Luis Bravo Arévalo (cdras. 1, 2), Calle Luis Miroquesada de la Guerra cdra. 1, Jr. Rómulo Aseretto (cdras. 1, 3), Calle Carlos Arenas Loayza (cdras. 1, 2, 3), Jr. Sta. Fe (cdras. 3, 4), Av. Sáenz Peña (cdras. 15, 17).
    • Horario: 10.00 a 16.00

    Rímac

    • Zonas afectadas: P.J. Leoncio Prado (MZS. N, Ñ, O, P).
    • Horario: 13.00 a 16.00

    Independencia

    • Zonas afectadas: A.H. Valle Hermoso de los Incas (MZS. A, A16, B, B16, C, C16, D, D16, E, F), A.H. Carmen Alto (MZS. C14, D14), Asoc. Pobl. del A.H. Nueva Ampliación Carmen Alto (MZS. A, B, C), P.J. Valle Young (MZS. A14, B13, B14, C13, D13, E13, H, L, L1, Q7), A.H. 12 de Febrero (MZS. A17, A18, B17, C17, C18, D17, D18, D19, D20), A.H. 12 de Febrero Amp. (MZS. E, F, H26, I, J, K, L, M, N, P), Psje. Los Claveles cdra. 1, A.H. 27 de Marzo (MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, L), A.H. Cruz de Mayo (MZS. D, E, H, I, J, K), A.H. Valle Cruz de Mayo Amp. ETP II (MZS. K, L, M, N, O, P, Q), A.H. 5 de Abril 4ta Zona (MZS. A, B, C, D), Jr. Caluchimac (cdras. 1, 2), Jr. Portada del Sol (cdras. 1, 2), Jr. Vilcashuamán (cdras. 1, 2), Jr. Huarocondo cdra. 6, Jr. Hanan Cuzco (cdras. 8, 9, 10), Calle Hermanos Ayar (cdras. 0, 1), Av. Coricancha (cdras. 6, 7), Jr. Mascaypacha cdra. 2, A.H. Señor de los Milagros (MZS. A, B, D), Jr. Las Ñustas cdra. 1, Jr. Valle Sagrado (cdras. 1, 2), Calle Quisquis (cdras. 1, 2).
    • Horario: 9.00 a 18.00
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

