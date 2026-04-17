¡SÁBADO SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 18 de abril: revisa AQUÍ distritos y horarios afectados

Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este sábado 18 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

    Sedapal anuncia corte de agua este 18 de abril: zonas afectadas y horarios
    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 18 de abril se realizarán cortes programados de agua en diversos distritos de Lima Metropolitana, en distintos horarios, lo que afectará a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    Corte de agua este 18 de abril, según Sedapal

    Santa Anita

    • Zonas afectadas: Asoc. Los Pinos, A.H. 29 de Enero, Urb. San Carlos
    • Sector 172
    • Interrupción: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.

    Puente Piedra

    • Zonas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, y A.H. Vista Hermosa
    • Sector 368
    • Interrupción: 12.00 m. a 8.00 p. m.

    San Juan de Lurigancho

    • Zonas afectadas: A.H. San Lorenzo II
    • Sector 409
    • Interrupción: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.

    Múltiples asentamientos y urbanizaciones, entre ellos:

    • Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar (Grupos I al XI) - A.H. Belén - C.E. Fe y Alegría N°25 - A.H. UPIS Huáscar (Ampl. Gpo 8) - A.H. Santo Domingo 23 de Marzo - A.H. 20 de Enero - AF Francisco Bolognesi - A.H. 24 de Octubre - A.H. Brisas de San Juan - A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande - A.H. Señor de los Milagros Parcela A - A.H. Vista Alegre Ampl. - A.H. Vista Alegre - A.H. 19 de Abril - A.H. Jorge Chávez - A.H. Castañeda Lossio - AF Santa Patricia - A.H. El Progreso - A.H. UPIS Huáscar Sect. C El Amauta - AF Hijos de Corazón de Jesús - A.H. Virgen del Carmen - A.H. Prolong. Amauta - Agru. Belén Ampl. - Agrup. Tarapacá - A.H. UP de La Esperanza Sect. Brisas de Huáscar - A.H. UPIS Huáscar-Sect. San Marcos - A.H. San Lorenzo - A.H. Lejano Oeste - A.H. Jardines P.I. Zona VII-Parcela C - A.H. Lomas de Machu Picchu - Familia Casuarina Mz D - A.H. Casuarinas Alta - A.H. Las Terrazas Ampl. - A.H. Panorama 3 de Julio - A.H. Proyecto Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande) - Suritdor CR 34A - Agru. Monte de Los Olivos - Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande - Agrup. Utupura.
    • Sector 411
    • Interrupción: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.
    Nycole Matheus

    Nycole Matheus

Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

