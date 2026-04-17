¡SÁBADO SIN AGUA! Sedapal confirma corte de servicio este 18 de abril: revisa AQUÍ distritos y horarios afectados
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este sábado 18 de abril se realizarán cortes programados de agua en diversos distritos de Lima Metropolitana, en distintos horarios, lo que afectará a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Corte de agua este 18 de abril, según Sedapal
Santa Anita
- Zonas afectadas: Asoc. Los Pinos, A.H. 29 de Enero, Urb. San Carlos
- Sector 172
- Interrupción: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
Puente Piedra
- Zonas afectadas: A.H. Simón Bolívar, A.H. Cristo Rey, A.H. Cruz de Chillón, A.H. Luis Felipe de las Casas, A.H. La Ensenada de Chillón, A.H. Los Jazmines, A.H. Vista Alegre, y A.H. Vista Hermosa
- Sector 368
- Interrupción: 12.00 m. a 8.00 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Zonas afectadas: A.H. San Lorenzo II
- Sector 409
- Interrupción: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.
Múltiples asentamientos y urbanizaciones, entre ellos:
- Zonas afectadas: A.H. UPIS Huáscar (Grupos I al XI) - A.H. Belén - C.E. Fe y Alegría N°25 - A.H. UPIS Huáscar (Ampl. Gpo 8) - A.H. Santo Domingo 23 de Marzo - A.H. 20 de Enero - AF Francisco Bolognesi - A.H. 24 de Octubre - A.H. Brisas de San Juan - A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande - A.H. Señor de los Milagros Parcela A - A.H. Vista Alegre Ampl. - A.H. Vista Alegre - A.H. 19 de Abril - A.H. Jorge Chávez - A.H. Castañeda Lossio - AF Santa Patricia - A.H. El Progreso - A.H. UPIS Huáscar Sect. C El Amauta - AF Hijos de Corazón de Jesús - A.H. Virgen del Carmen - A.H. Prolong. Amauta - Agru. Belén Ampl. - Agrup. Tarapacá - A.H. UP de La Esperanza Sect. Brisas de Huáscar - A.H. UPIS Huáscar-Sect. San Marcos - A.H. San Lorenzo - A.H. Lejano Oeste - A.H. Jardines P.I. Zona VII-Parcela C - A.H. Lomas de Machu Picchu - Familia Casuarina Mz D - A.H. Casuarinas Alta - A.H. Las Terrazas Ampl. - A.H. Panorama 3 de Julio - A.H. Proyecto Integ. Zona VII (Lomas de Canto Grande) - Suritdor CR 34A - Agru. Monte de Los Olivos - Asoc. de Viv. Las Palmeras de Canto Grande - Agrup. Utupura.
- Sector 411
- Interrupción: 10.00 a. m. a 11.55 p. m.