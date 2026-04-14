Techo Propio 2026: Seis requisitos fundamentales para postular a los bonos de vivienda desde HOY

El proceso para Techo Propio es gratuito y establece criterios específicos de ingresos y vivienda, además de disposiciones particulares para familias con integrantes con discapacidad.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento anunció que este martes 14 de abril se inicia la primera convocatoria nacional 2026 del programa Techo Propio, una iniciativa que busca facilitar el acceso a una vivienda adecuada para familias de bajos recursos. En esta etapa, los ciudadanos podrán postular al Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad de Construcción de Vivienda en Sitio Propio.

Como parte de las acciones enfocadas en la inclusión, los días 14 y 15 de abril el registro estará habilitado únicamente para hogares que cuenten con integrantes con discapacidad severa que utilicen silla de ruedas. Para acceder a esta fase, será obligatorio presentar el carné del Conadis junto con el certificado de discapacidad emitido por un establecimiento de salud autorizado.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los bonos de Techo Propio?

Las familias interesadas deberán cumplir con ciertos criterios establecidos por el programa. Entre los principales requisitos figura que el terreno o el aire independizado donde se edificará la vivienda esté inscrito en Registros Públicos, además de contar con un grupo familiar debidamente conformado.

Del mismo modo, los ingresos mensuales del hogar no deben exceder los S/2.706, no se debe tener otra propiedad en el país ni haber recibido anteriormente un apoyo habitacional del Estado. También se exige demostrar un ahorro mínimo de S/2.475, condición necesaria para acceder al subsidio.

¿Cuáles son los montos del subsidio?

El Bono Familiar Habitacional tiene un valor de S/33.000, el cual podría incrementarse en algunas regiones según criterios técnicos establecidos por las autoridades. En el caso de familias que incluyan a una persona con discapacidad, el subsidio puede llegar a S/41.250, con el fin de incorporar adecuaciones que garanticen condiciones de accesibilidad en la vivienda.