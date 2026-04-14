Corte de agua este miércoles 15 de abril por más de 10 horas, según Sedapal: conoce cuáles son las zonas afectadas
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 15 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
¿Cuáles son las zonas afectadas este 15 de abril?
Ate
- Zonas afectadas: A. H. Túpac Amaru, Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04
- Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
- Zonas afectadas: A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)
- Hora: 12.00 m - 11.50 p. m.
La Victoria
- Zonas afectadas: A. H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Urb. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías
- Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas
- Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.
Carabayllo
- Zonas afectadas: Urb. Parque Real de Carabayllo, Urb. Portal de Santa María, Urb. Santa María, Urb. Santa María de Villa Club, Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa
- Hora: 12.00 m - 8.00 p. m.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante: Ten a la mano tu número de suministro