Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este miércoles 15 de abril. Revisa qué distritos de Lima serán afectados por la medida.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Corte de agua para el miércoles 15 de abril por más de 10 horas: conoce cuáles son las zonas afectados. | Composición Wapa.pe
    El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este miércoles 15 de abril, se realizarán cortes programados de agua a las mismas horas en diversos distritos de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento para garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.

    wapa.pe

    ¿Cuáles son las zonas afectadas este 15 de abril?

    Ate

    • Zonas afectadas: A. H. Túpac Amaru, Afecta a los reservorios R-01, R-02, R-03, R-04
    • Hora: 8.00 a. m. - 8.00 p. m.
    • Zonas afectadas: A. H. Túpac Amaru (Mz. V1- V2 - U1 - W1 - T1 - S1 - Q1 - Y1 - P1 - O1 - G1 - D1- C1)
    • Hora: 12.00 m - 11.50 p. m.

    La Victoria

    • Zonas afectadas: A. H. Carmen Alto, Cercado, Coop. 25 de Diciembre, Urb. Tradiciones Peruanas, Urb. Tres Marías
    • Cuadrante: Av. México, Av. Aviación, Av. Las Américas, Av. Parinacochas
    • Hora: 10.00 a. m. - 10.00 p. m.

    Carabayllo

    • Zonas afectadas: Urb. Parque Real de Carabayllo, Urb. Portal de Santa María, Urb. Santa María, Urb. Santa María de Villa Club, Urb. Santa María II, III, IV, V, VI etapa
    • Hora: 12.00 m - 8.00 p. m.

    ¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?

    • Llama al Aquafono: (01) 317-8000
    • Importante: Ten a la mano tu número de suministro
    SOBRE EL AUTOR:
    Corte de agua este miércoles 15 de abril por más de 10 horas, según Sedapal: conoce cuáles son las zonas afectadas
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;