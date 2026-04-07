BTS en Perú 2026: fechas, zonas y precios de preventa y venta de entradas para sus conciertos en Lima

BTS en Perú 2026: fechas, zonas y precios de preventa y venta de entradas para sus conciertos en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
BTS en Perú ya es una realidad. El grupo surcoreano confirmó dos conciertos en Lima, los días 9 y 10 de octubre de 2026, que se realizarán en el Estadio de San Marcos. Tras su hiatus y el cumplimiento del servicio militar, BTS regresó con fuerza a la música con su nuevo disco Arirang y su gira mundial. Por primera vez, Perú forma parte de su tour, y ya se conocen fechas, precios, zonas y detalles de preventa y venta de entradas.
¿Cuándo y a qué hora es la preventa para el concierto de BTS en Perú?
La preventa comenzará el 7 de abril a las 10.00 a. m. (hora Perú) y se extenderá hasta el miércoles 8 de abril a las 10.00 p. m., o hasta que se agoten las entradas asignadas para esta fase. Ticketmaster será la plataforma encargada de la comercialización, aunque el acceso estará restringido a quienes cuenten con la membresía ARMY Global, adquirida previamente a través de Weverse.
¿Qué tener en cuenta para acceder a la preventa?
Para acceder a la preventa, necesitas tu membresía ARMY (Global) adquirida antes del 2 de abril a las 2.00 p. m. (hora Perú). La preventa y venta de entradas será a través de Ticketmaster. Ten a mano tu acceso a Weverse o tu código de membresía, ya que la mayoría de entradas se venden durante la preventa.
Para el 9 de octubre se tienen habilitados 39.477 boletos:
- Campo (19.737)
- Campo Soundcheck Vip Package (2.464)
- Tribuna Occidente (4.987)
- Tribuna Oriente (4.662)
- Tribuna Norte (4.838)
- Tribuna Sur (2.790)
Para el 10 de octubre se tienen habilitados 39.563 boletos:
- Campo (19.737)
- Campo Soundcheck Vip Package (2.464)
- Tribuna Occidente (5.003)
- Tribuna Oriente (4.662)
- Tribuna Norte (4.998)
- Tribuna Sur (2.790)
Para la venta oficial, se habilitarán 9.870 entradas para el 9 de octubre y 9.914 para el 10 de octubre. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro boletos a través de Quentro. Los tickets se podrán transferir solo una vez y dentro de los 30 días previos al concierto.
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¿Qué incluye el Soundcheck Package?
¿Cuándo inicia la venta oficial de entradas para el concierto de BTS?
La venta general de entradas, según la web de Ticketmaster, comienza el 10 de abril a las 10.00 a. m. Conoce aquí los precios oficiales de entradas para BTS en Lima 2026.
- Campo: S/851
- Tribuna Occidente: S/667
- Tribuna Oriente: S/667
- Tribuna Norte: S/483
- Tribuna Sur: S/483
Conoce a los integrantes de BTS
El grupo surcoreano, gestionado por BigHit Entertainment (hoy HYBE), está compuesto por siete miembros:
- RM (Kim Nam-joon) – Líder y rapero principal
- Jin (Kim Seok-jin) – Vocalista y el mayor del grupo
- SUGA (Min Yoon-gi) – Rapero y productor
- J-Hope (Jung Ho-seok) – Rapero y bailarín
- Jimin (Park Ji-min) – Vocalista y bailarín
- V (Kim Tae-hyung) – Vocalista
- Jungkook (Jeon Jung-kook) – Vocalista principal, bailarín y el más joven