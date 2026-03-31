Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Farándula - Ximena Hoyos aclara si tiene una relación con Mario Irivarren tras viajar juntos a Paracas: “No tenemos nada que ocultar"

Reniec entregará DNI en Semana Santa: conoce AQUÍ las agencias y horarios para recoger tu documento

El Reniec informó que atenderá en feriados de Semana Santa para entregar DNI ya tramitados y listos al 100 %, facilitando su recojo a nivel nacional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Reniec entregará DNI en Semana Santa: conoce AQUÍ las agencias y horarios para recoger tu documento
    Reniec entregará DNI durante Semana Santa: conoce las agencias y horarios habilitados para recoger tu documento.
    Reniec entregará DNI en Semana Santa: conoce AQUÍ las agencias y horarios para recoger tu documento

    El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, durante los feriados de Semana Santa, continuará con la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), considerando la cercanía de las elecciones generales.

    A través de sus canales oficiales, la entidad liderada por Carmen Velarde Koechlin indicó que actualmente hay más de 700 000 DNI ya impresos y listos para ser recogidos en todo el país. Por ello, instó a los ciudadanos a acercarse a sus agencias durante el fin de semana largo, con el fin de que puedan ejercer su derecho al voto el domingo 12 de abril.

    wapa.pe

    PUEDES VER: CORTE DE LUZ este 1 de abril en Lima y Callao por hasta 11 horas: conoce AQUÍ los 9 DISTRITOS y horarios de corte

    Recojo de DNI en agencias habilitadas

    • Jueves 2 de abril: Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú.
    • Viernes 3 de abril: Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional.
    • Sábado 4 de abril: A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI.
    • Domingo 5 de abril: Reniec pondrá a disposición 58 oficinas a nivel nacional que atenderán para la entrega del Documento Nacional de Identidad.

    Verifica si tu DNI está listo y recógelo a tiempo

    Reniec informó que los ciudadanos que ya realizaron el trámite de su DNI, ya sea de forma presencial o virtual, deben verificar si el documento está listo para ser recogido. Esta consulta puede hacerse a través de la página web oficial de la entidad o mediante el enlace habilitado.

    En caso el trámite figure al 100 %, los usuarios podrán acercarse a la agencia elegida durante el proceso o donde realizaron la gestión para retirarlo. Asimismo, se recomienda revisar previamente el horario de atención de la sede correspondiente antes de acudir.

    wapa.pe

    PUEDES VER: CORTE DE AGUA este 1 de abril por hasta 11 horas: lista de DISTRITOS afectados y horarios, según Sedapal

    ¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

    Reniec impulsa trámites virtuales y explica cómo obtener tu DNI electrónico 3.0 desde cualquier lugar para recogerlo en la sede más cercana.

    • Realiza el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito, siendo el monto a pagar S/ 30.
    • Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular. Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones.
    • Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI".
    • Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico. 
    • Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.
    • En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0. 

    También puedes revisar el paso a paso para renovar el DNI azul a electrónico. Recuerda que el trámite para menores es presencial. Reniec mantiene su campaña para que más peruanos obtengan su DNI antes de las elecciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Reniec entregará DNI en Semana Santa: conoce AQUÍ las agencias y horarios para recoger tu documento
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    CORTE DE LUZ este 1 de abril en Lima y Callao por hasta 11 horas: conoce AQUÍ los 9 DISTRITOS y horarios de corte

    ES OFICIAL | DNI electrónico GRATIS este 1 de abril: conoce dónde tramitarlo y quiénes acceden a este beneficio

    ES OFICIAL | SBS confirma disolución de popular ENTIDAD FINANCIERA por causal de inactividad: ¿Qué pasará con sus clientes?

    Consulta con tu DNI cuántos hijos tiene una persona: guía práctica para hacerlo rápido en Reniec

    Locura de ofertas: Primark ‘desembarca’ en Perú con ropa desde S/9.90 en Independencia

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;