Reniec entregará DNI en Semana Santa: conoce AQUÍ las agencias y horarios para recoger tu documentoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, durante los feriados de Semana Santa, continuará con la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), considerando la cercanía de las elecciones generales.
A través de sus canales oficiales, la entidad liderada por Carmen Velarde Koechlin indicó que actualmente hay más de 700 000 DNI ya impresos y listos para ser recogidos en todo el país. Por ello, instó a los ciudadanos a acercarse a sus agencias durante el fin de semana largo, con el fin de que puedan ejercer su derecho al voto el domingo 12 de abril.
PUEDES VER: CORTE DE LUZ este 1 de abril en Lima y Callao por hasta 11 horas: conoce AQUÍ los 9 DISTRITOS y horarios de corte
Recojo de DNI en agencias habilitadas
- Jueves 2 de abril: Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú.
- Viernes 3 de abril: Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional.
- Sábado 4 de abril: A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI.
- Domingo 5 de abril: Reniec pondrá a disposición 58 oficinas a nivel nacional que atenderán para la entrega del Documento Nacional de Identidad.
Verifica si tu DNI está listo y recógelo a tiempo
Reniec informó que los ciudadanos que ya realizaron el trámite de su DNI, ya sea de forma presencial o virtual, deben verificar si el documento está listo para ser recogido. Esta consulta puede hacerse a través de la página web oficial de la entidad o mediante el enlace habilitado.
En caso el trámite figure al 100 %, los usuarios podrán acercarse a la agencia elegida durante el proceso o donde realizaron la gestión para retirarlo. Asimismo, se recomienda revisar previamente el horario de atención de la sede correspondiente antes de acudir.
PUEDES VER: CORTE DE AGUA este 1 de abril por hasta 11 horas: lista de DISTRITOS afectados y horarios, según Sedapal
¿Cómo realizar el procedimiento virtual?
Reniec impulsa trámites virtuales y explica cómo obtener tu DNI electrónico 3.0 desde cualquier lugar para recogerlo en la sede más cercana.
- Realiza el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito, siendo el monto a pagar S/ 30.
- Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular. Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones.
- Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI".
- Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.
- Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.
- En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0.
También puedes revisar el paso a paso para renovar el DNI azul a electrónico. Recuerda que el trámite para menores es presencial. Reniec mantiene su campaña para que más peruanos obtengan su DNI antes de las elecciones.