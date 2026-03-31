El Reniec informó que atenderá en feriados de Semana Santa para entregar DNI ya tramitados y listos al 100 %, facilitando su recojo a nivel nacional.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que, durante los feriados de Semana Santa, continuará con la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), considerando la cercanía de las elecciones generales.

A través de sus canales oficiales, la entidad liderada por Carmen Velarde Koechlin indicó que actualmente hay más de 700 000 DNI ya impresos y listos para ser recogidos en todo el país. Por ello, instó a los ciudadanos a acercarse a sus agencias durante el fin de semana largo, con el fin de que puedan ejercer su derecho al voto el domingo 12 de abril.

Recojo de DNI en agencias habilitadas

Jueves 2 de abril: Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú.

Reniec pondrá a disposición un total de 62 agencias ubicadas en Lima, La Libertad, Ica, entre otras regiones del Perú. Viernes 3 de abril: Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional.

Reniec habilitará 62 oficinas en Lima, Cajamarca, Áncash y otras regiones a nivel nacional. Sábado 4 de abril: A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI.

A nivel nacional habrá 97 oficinas de Reniec que entregarán DNI. Domingo 5 de abril: Reniec pondrá a disposición 58 oficinas a nivel nacional que atenderán para la entrega del Documento Nacional de Identidad.

Verifica si tu DNI está listo y recógelo a tiempo

Reniec informó que los ciudadanos que ya realizaron el trámite de su DNI, ya sea de forma presencial o virtual, deben verificar si el documento está listo para ser recogido. Esta consulta puede hacerse a través de la página web oficial de la entidad o mediante el enlace habilitado.

En caso el trámite figure al 100 %, los usuarios podrán acercarse a la agencia elegida durante el proceso o donde realizaron la gestión para retirarlo. Asimismo, se recomienda revisar previamente el horario de atención de la sede correspondiente antes de acudir.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Reniec impulsa trámites virtuales y explica cómo obtener tu DNI electrónico 3.0 desde cualquier lugar para recogerlo en la sede más cercana.

Realiza el pago con el código 02121, mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP, previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe, agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito, siendo el monto a pagar S/ 30.

Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular. Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones.

Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI".

Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0.