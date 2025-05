Miles de ciudadanos en el Perú optan por solicitar préstamos bancarios con el objetivo de iniciar un negocio , invertir en su formación profesional o hacer frente a gastos médicos. Sin embargo, cuando el deudor no puede cumplir con el pago del crédito, surge la duda sobre cuáles son las consecuencias legales de este incumplimiento. ¿Existe la posibilidad de ir a prisión por deber dinero?

De acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES 2024) , elaborada por Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 54% de la población afirma no tener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Esto lleva a que muchas personas recurran a préstamos considerables para cubrir ciertos gastos. Además, seis de cada diez encuestados opinan que el entorno en el que uno crece influye en las oportunidades que tendrá más adelante.

Aunque algunos temen terminar en la cárcel por no pagar sus deudas, la ley peruana no establece este tipo de castigo. Jackeline López , abogada especializada en derecho penal, aclaró en diálogo con La República que:

“En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, en el inciso 24, apartado C, se señala que no hay prisión por deuda (en el país). Esto en virtud de que tenemos un derecho garantizado, el cual es la libertad y la seguridad personal. Por dichos motivos, no se puede vulnerar o violar este derecho por un incumplimiento de obligación de un pago de carácter jurídico”.